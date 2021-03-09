台南水情吃緊 黃偉哲憂二期稻作供灌

台南因水情吃緊，今年第一期稻作大面積休耕，台南市長黃偉哲9日接受媒體聯訪時表示，如果水庫到了5月底、6月還沒有進帳，恐怕連第二期稻作也會受影響，希望老天爺幫忙。

黃偉哲上午前往下營區弘昌碾米工廠出席台南稻米外銷日本封櫃啟運儀式，接受媒體聯訪時被媒體問到水情對稻作的影響情況。

黃偉哲表示，台灣的稻米是水稻，不是旱作，需水量大，以目前的水情來說，對於二期稻作是要非常戒慎恐懼的，如果到了5月底、6月時水庫還沒有進帳，到時連民生用水都要拉警報，更不用說農業灌溉。

他說，目前還是期望老天爺能幫忙下起即時雨，而且要下足夠的水量，把民生用水與農業用水的問題都解決，否則二期稻作的供灌作業還是需要擔心。