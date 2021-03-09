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台南米外銷日本啟運 年出口量可望再成長

中央社 / 台南9日電

台南市弘昌碾米工廠接受行政院農委會輔導成立稻米產銷專區，在民國109年出口日本逾3800公噸，今年首批外銷日本稻米今天由台南市長黃偉哲等人封櫃啟運，年出口量可望再成長。

弘昌碾米工廠上午舉辦今年出口日本稻米的封櫃啟運儀式，黃偉哲等人看著堆高機將一袋袋稻米從工廠運出並裝進貨櫃，隨後將貨櫃門關上，希望今年外銷日本作業一切順利。

弘昌碾米工廠經理曾耀彬表示，弘昌碾米工廠自93年起接受農委會農糧署輔導，成立稻米產銷專區，並與台南農民契作生產優質稻米，從種子育苗、田間管理、採收、碾製加工及包裝採一條龍生產管理模式，建立在地品牌，通過產銷履歷與有機驗證。

曾耀彬表示，在政府與民間單位持續合作下，所生產稻米於108年通過日本最嚴格的608項農藥殘留與重金屬檢驗，成功開拓自營糧稻米銷往日本出口市場，109年出口量超過3800公噸，今年與日本方面加強合作，累計出口量可望超過4000公噸。

黃偉哲致詞時指出，台南生產的稻米不只價格不錯，又通過最嚴格考驗進入日本市場，現在契作面積已擴大到約500公頃，相信未來會有更多優質「台南11號」稻米能夠進入日本市場，得到日本消費者肯定。

黃偉哲表示，台南愛文芒果在20多年前打入日本市場，最近進入日本市場的鳳梨也愈來愈多，加上豬肉製品也接到日本訂單，他對台南農特產品有十足信心，相信還會有更多優良農特產品能夠打開國際市場。

日本 稻米 黃偉哲

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