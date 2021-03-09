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高麗菜免費送家扶自由捐 台南蔡育輝服務處熱鬧做公益
近來高麗菜量多價跌，由台南市議會發起「力挺農民」行動，今早同步在各議員服務處舉行，市議員蔡育輝服務處也提供捐獻箱讓鄉親們自由樂捐，蔡還先捐出3000元，總計共4955元，全部將捐給北台南家扶中心。
高麗菜盛產，台南市議會結合民間企業，採購9萬台斤高麗菜， 在各市議員服務處開放民眾免費拿取，每人限量1顆，為讓這項公益活動更具意義，目前是北台南家扶中心扶幼委員的蔡育輝，上午在服務處發放高麗菜時，也拿著捐獻箱讓免費索取高麗菜鄉親自由樂捐，蔡育輝率先投入3千元，之後不少鄉親也紛紛掏出10元或100元不等響應，還有人另外也捐統一發票，統計後共計4955元。
蔡育輝說，新營鄉親真的很有愛心，感謝鄉親共襄義舉，相信加了愛心的高麗菜，吃起來一定更加美味。
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