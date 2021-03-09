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懷第四胎秀孕婦手冊 台南議員沈家鳳:增產報國免費代言
台南市議員沈家鳳傳出喜訊，已是3個孩子的她已懷孕，9月將再度當媽媽，第四胎一舉得男，完成多年來願望，友人聞訊紛紛開心祝福。
41歲的沈家鳳，曾任新營市代、民進黨全國黨代表，個性大方，喜愛歌唱，曾參加電視超偶比賽曾進入36強，2年多前獲民進黨提名投入台南市議員選舉，當選迄今對教育、藝術、文化推廣很重視，為了方便，還常騎重機趕行程，在基層相當活躍。
而沈家鳳與夫婿沈芳生結婚多年，生有3千金，沈選在昨國際婦女節時在個人臉書分享，將再度當媽媽，不少人一度以為是開玩笑，仔細看到秀出孕婦健康手冊及寶寶超音波照，網友們又驚又喜，臉書湧入大片留言一片讚揚與祝福，大家開心一起迎接9月寶寶到來。
沈家鳳上午證實，自己將再度當媽媽，這次終於懷男生，家人都相當開心。她笑說，自己「可以勇敢也可以溫柔」，就努力生產報國，搶救少子化，歡迎政府找她免費代言。
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