越南新住民小學畢業刻苦自學 用中文寫勵志書圓作家夢

嫁到嘉義縣水上鄉的越南新住民鄧婷如，15年前從不懂中文小學畢業生，利用工作，不停自學，生育1對子女，蛻變成用中文寫勵志書的業餘作家，她花1年時間，近日完成人生第一部著作「如何成就自己的夢想生活」電子書，與讀者分享人生歷程，在讀墨電子書上架。

39歲鄧婷如丈夫是水泥工，夫婦生育一對男女讀國中，她目前擔任柳林國小越文教師，她說，務農父母生育9個孩子，她排行老么，從小就要幫忙家裡工作，讀國中畢業輟學，因緣際會來台灣擔任看護工，成為台灣媳婦。

她回憶幾年前到水上鄉某知名蛋捲工廠應徵工作，主管告訴她要定期交報告，不服輸的她學中文與電腦操作，拿到報告比賽第一名，奠定她中文寫作及電腦文書處理能力。

喜歡讀書的她不放棄學習，只要有空就會拿起書本閱讀，在一次偶然的機會下，她讀到「孩子我聽你說」這本書，激發出她寫書動機，每天工作之餘，一字一句逐頁完成這本電子書，她要將電子書所得捐出做公益，用的微薄之力回饋社會，成就自己夢想。

鄧婷如的電子書在讀墨電子書上架，讀者可自行上網下載付費閱讀，電子書商提供版權費用給她，移民署嘉縣服務站日前安排行動服務列車，前往關懷訪視，聽取鄧婷如分享完成電子書歷程。

「我希望有一天，我也成為一個給人信心、給人力量和希望的人」鄧婷如在書中說，她下決心再困難也要將這本書完成，想讓讀者明白「人生是苦，是樂，一切都取決於你自己」。