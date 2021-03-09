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台南火花木棉花盛開 搭配歐式城堡街景令人驚艷

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
木棉花開了，台南市中西區府前路二段木棉樹，綻放出火紅色花朵，煞是好看。記者黃宣翰／攝影
木棉花開了，台南市中西區府前路二段木棉樹，綻放出火紅色花朵，煞是好看。記者黃宣翰／攝影

「紅紅的花開滿了木棉道，長長的街好像在燃燒。 」今天春暖花開，台南市中西區府前路二段木棉樹，綻放出火紅色花朵，有如燃燒的花火一般，染紅了整條街道，形成美麗的街景。

當街道左右兩側的木棉花漫開時，形成一條火辣又吸睛的烈焰之道，更是吸引旅人漫步其中，一邊賞花，一邊拍照，讓人感受夢幻花道裡的輕鬆浪漫。

台南市除了白河區林初埤木棉花道曾評選為夢幻花海街道，原市區府前路、南島路、健康路、體育場及巴克禮紀念公園也是賞花景點。

尤其是中西區府前二段移民署南區事務大隊台南市第一服務站前，木棉花盛開，搭配該站歐洲巴洛克風格建築外觀，相得益彰，今天吸引許多民眾拍下美麗景觀。

據了解，木棉樹外觀多變化：春天時，一樹橙紅；夏天綠葉成蔭；秋天枝葉蕭瑟；冬天禿枝寒樹，四季展現不同的風情。

民歌《木棉道》是與木棉花相關一首歌，歌詞第一句為「紅紅的花開滿木棉道，長長的街好像在燃燒。」，描述木棉花道開花的景象，寫情寫景，很貼切，許多人都能朗朗上口。

移民署南區事務大隊台南市第一服務站前木棉花盛開，搭配該隊歐式巴洛克城堡外觀，美麗街景，令人驚艷。記者黃宣翰／攝影
移民署南區事務大隊台南市第一服務站前木棉花盛開，搭配該隊歐式巴洛克城堡外觀，美麗街景，令人驚艷。記者黃宣翰／攝影
春天來了，台南市中西區府前路二段木棉樹，綻放出火紅色花朵，有如燃燒的花火一般，形成美麗街景。記者黃宣翰／攝影
春天來了，台南市中西區府前路二段木棉樹，綻放出火紅色花朵，有如燃燒的花火一般，形成美麗街景。記者黃宣翰／攝影

木棉樹 賞花 移民署

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