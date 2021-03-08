知名「三小市集」公告停業 雲縣府：導入青創輔導轉型

雲林知名「三小市集」2012年在斗六行啟紀念館開市，由20多位在地生產者及年輕人擺攤經營，推廣友善環境耕作與食農教育，但臉書官網近日公告7日起停業，同好及地方紛紛湧入關心。縣府今邀斗六市公所與市集研討，計畫處長李明岳說，將協助轉型營運、重塑品牌，並導入青創元素，可望推出三小市集2.0，擴大食農推廣量能。

斗六市公所2016年開始扶植三小市集運作，該市集歷經9年推廣，已是地方上最為人知的農學市集品牌。除販售友善小農食材，也發展食農教育及體驗課程。

計畫處表示，由於市集現況不敵大環境改變，面臨市集多樣化、消費者選擇變多等衝擊，常駐攤位從全盛時期30多個到目前約10個。

日前也有民眾反映，曾於夜間在市集遇上未繫鏈的犬隻且會追逐人車，認為有安全疑慮，由於該處是警方宿舍，警方獲報前往調查，另發現市集所用帳蓬存放在此，因此一併處理，然因帳蓬無法繼續存放，市集考量後發布停業公告。

李明岳說，三小市集具強烈的在地特性，接下來可思考品牌定位、調整招商，做出差異化與市場區隔，達到農業轉型，並改頭換面重現在消費者面前。

計畫處指出，由縣府輔導的青年地方創生第一案是目前正在整修的斗六市警民街空間，今與市公所、縣警局討論出共識，擬活化行啟紀念館旁的府前街閒置警察宿舍，打造第二處平台，日後三小市集食農活動也可於此推行，透過青創凝聚量能。