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3層樓花崗岩石碑 南鯤鯓代天府斥千萬打造新地標
台南市北門南鯤鯓代天府將有新地標，廟方斥資約1千萬元，設置3層樓高「台灣王爺總廟」花崗岩石碑，搭配廟前規劃的台17線休憩點，下月將完工，未來將成為打卡熱門景點。
南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，這塊巨大石碑，約3層高，高10公尺、寬3.6公尺、厚度1.4公尺，材質是花崗岩，廟方日前以約1千萬購入，再請人在正面雕刻上「臺灣王爺總廟」、「國家級重要民俗」等字，背面刻有南鯤鯓廟廟史沿革，由南鯤鯓廟秘書李國殿撰寫。
這座石碑原春節前已完成設置，不過未辦理後續啟用，外界好奇，李國殿表示，主要是石碑底座，經廟方檢視後認為過於單調，因此重新強化觀光旅遊意境，預估下月可完成，屆時將成南鯤鯓新地標。
而雲嘉南濱海國家風景區管理處配合台61幸福公路發展沿途觀光，在南鯤鯓廟停車場入口右側以1700萬元打造休憩點小公園，請來知名工藝師陳忠正依南鯤鯓廟Q版五府千歲、囝仔公創作裝置藝術，設有汽、機車停車場、簡易休憩設施，比鄰該巨大石碑，預料將吸引更多信眾、旅人造訪。
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