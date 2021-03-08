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才開辦藝展又榮獲圖書館全國優良評比 土庫鎮雙喜臨門

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣土庫鎮公所將舊中山堂改建為藝文中心，並開辦第一屆藝術家聯展，獲在地藝文界大力支持。圖／土庫鎮公所提供
雲林縣土庫鎮公所將舊中山堂改建為藝文中心，並開辦第一屆藝術家聯展，獲在地藝文界大力支持。圖／土庫鎮公所提供

雲林縣土庫鎮公所為擴展文化書香，整修老舊的中山堂，昨天開辦第1屆土庫鎭藝術家聯展，提供在地人一個揮麗藝文的舞台，藝文才開辦，今天再傳來好消息，土庫鎮圖書館在全國「整體閱讀力表現績優城市」評比中，首度名列前名茅，獲評為全國第5，雙喜臨門，地方藝文界喜出望外。

鎮長張榮麗說，地方藝文人才倍出，但長久來卻一直沒有一個屬於在地人揮灑才藝的空間，經多位在地藝文界人士建議，她覓得位於市中心的舊中山堂一直閒置，即予修整後，將作為土庫長久性的藝文展館，足稱「小文化中心」。

昨天土庫鎮第一屆藝術聯展，在中山堂隆重開幕，地方藝文人士雲蓋雲集，許多土生土長或旅外的文化藝術工作者，首度齊聚一堂，以文相會，並對未來老鎮的文化藝術發展寄予厚望。

首屆聯展有書法、中西繪畫、手工藝、陶藝等20多位在地藝術家打頭陣，包括陳東亮、李明賢、穆緒薈、陳靜男、謝暉宏、原甫（劉興治）王小鳯、林彦吟、吳芊儀、黃美蓉、郭金昇、張晉霖、林淨德、蔡麗琴、張鈴木、劉奕色、陳衍希、何旭憲、陳美綿、程淑玲、洪德健等人的作品，琳瑯滿目。

張榮麗說，未來書法、繪畫、詩詞、音樂、舞蹈、雕刻、陶藝、茶道、攝影、建築、手工藝等文化藝術，將規畫長期性的展出，預計每月展出一埸，歡迎民眾踴躍欣賞。

全國「整體閱讀力表現績優城市」考評今天公布，土庫鎮榮獲鄉鎮市人口2.2萬-3.7萬人組第五名，也是土庫圖書館第一次名列全國性的獎項，藝文界同感欣喜，鎮長張榮麗表示，兩年來致力於圖書館環境改善並透過各種藝文活動行銷閱讀，果然展現成果，讓土庫的借閱率和閱讀率大大提升，終能首度進榜，期待各界持續努力，打造土庫書香文化立鎮絕不是夢。

雲林縣土庫鎮公所將舊中山堂改建為藝文中心，並開辦第一屆藝術家聯展，獲在地藝文界大力支持。圖／土庫鎮公所提供
雲林縣土庫鎮公所將舊中山堂改建為藝文中心，並開辦第一屆藝術家聯展，獲在地藝文界大力支持。圖／土庫鎮公所提供
土庫圖書館閱讀空間全面改善，大大提升閱讀率，使該圖書館首度擠進全國圖書館評比排行第五名。圖／土庫圖書館提供
土庫圖書館閱讀空間全面改善，大大提升閱讀率，使該圖書館首度擠進全國圖書館評比排行第五名。圖／土庫圖書館提供
土庫圖書館閱讀空間全面改善，大大提升閱讀率，使該圖書館首度擠進全國圖書館評比排行第五名。圖／土庫圖書館提供
土庫圖書館閱讀空間全面改善，大大提升閱讀率，使該圖書館首度擠進全國圖書館評比排行第五名。圖／土庫圖書館提供
雲林縣土庫鎮公所將舊中山堂改建為藝文中心，並開辦第一屆藝術家聯展，獲在地藝文界大力支持。圖／土庫鎮公所提供
雲林縣土庫鎮公所將舊中山堂改建為藝文中心，並開辦第一屆藝術家聯展，獲在地藝文界大力支持。圖／土庫鎮公所提供

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