畜產試驗所發表新種「烏骨雞」 肉質鮮美產蛋率高一倍

農委會畜產試驗所今天發佈「畜試白絲羽烏骨雞」技術移轉成果，新品種雞歷經10年時間選育通過農委會動物品種命名，是國內第一隻以新品種登記的烏骨雞；特色是產蛋量教一般民間的烏骨雞多出一倍，未與大型肉雞雜交，體型小，肌纖維細緻，肉質口感佳，是高級餐廳及加工應用上等食材，深具產品特色化潛力。

新品種具纓頭、玫瑰冠、藍耳、白色絲羽、毛腳、多趾、烏皮、烏骨、烏肉等特徵，屬小體型雞。畜試所表示，經八代母系產蛋數選拔，平均至40周齡產蛋數可達97枚，較民間種用烏骨雞至40周齡產蛋數平均44枚產蛋數，足足多出1倍的產蛋數。

「畜試白絲羽烏骨雞」陸續有廠商與畜試所接洽飼養及產蛋技術與肉蛋兼用種畜試白絲羽烏骨雞生產管理技術等相關技術移轉，已有台灣豐和火雞、青宏畜牧場及首菖工業技轉。