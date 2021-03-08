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畜產試驗所發表新種「烏骨雞」 肉質鮮美產蛋率高一倍

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
畜產試驗所發表新品種「烏骨雞」，肉質鮮美產蛋率高一倍。記者周宗禎/翻攝
畜產試驗所發表新品種「烏骨雞」，肉質鮮美產蛋率高一倍。記者周宗禎/翻攝

農委會畜產試驗所今天發佈「畜試白絲羽烏骨雞」技術移轉成果，新品種雞歷經10年時間選育通過農委會動物品種命名，是國內第一隻以新品種登記的烏骨雞；特色是產蛋量教一般民間的烏骨雞多出一倍，未與大型肉雞雜交，體型小，肌纖維細緻，肉質口感佳，是高級餐廳及加工應用上等食材，深具產品特色化潛力。

新品種具纓頭、玫瑰冠、藍耳、白色絲羽、毛腳、多趾、烏皮、烏骨、烏肉等特徵，屬小體型雞。畜試所表示，經八代母系產蛋數選拔，平均至40周齡產蛋數可達97枚，較民間種用烏骨雞至40周齡產蛋數平均44枚產蛋數，足足多出1倍的產蛋數。

「畜試白絲羽烏骨雞」陸續有廠商與畜試所接洽飼養及產蛋技術與肉蛋兼用種畜試白絲羽烏骨雞生產管理技術等相關技術移轉，已有台灣豐和火雞、青宏畜牧場及首菖工業技轉。

畜試所表示，豐和公司經改良烏骨雞種原，成功繁殖出雜交烏骨雞F1代，產蛋高峰每日高達93%母雞可產烏骨雞蛋。青宏畜牧場為此品種設計一系列圖騰商標，將生鮮烏骨雞肉與烏骨雞蛋品牌化包裝宅配行銷。首菖公司結合飼料添加益生菌、酵素、大蒜、漢方等營養純素配方，提升雞隻免疫力。經分析食用這些營養純素配方的畜試白絲羽烏骨雞蛋較白殼蛋具較多鋅、鐵、硒、卵磷脂較低膽固醇，取名「天使蛋」受消費者好評；相關技術移轉案例均有很好成果，提供消費者優良產品，共創產官雙贏利基。

畜產試驗所發表新品種「烏骨雞」，肉質鮮美產蛋率高一倍。記者周宗禎/翻攝
畜產試驗所發表新品種「烏骨雞」，肉質鮮美產蛋率高一倍。記者周宗禎/翻攝

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