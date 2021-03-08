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影／她先天聽障求職四處碰壁 虎尾就服中心助她重返職場

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
改變造型後的楊惠珊（左）參加面試，果然一試中的，讓她如願重返職場。圖／虎尾就業中心提供
改變造型後的楊惠珊（左）參加面試，果然一試中的，讓她如願重返職場。圖／虎尾就業中心提供

雲林縣婦女楊惠珊先天聽力障礙，仰賴口語、唇語與外界溝通，表達雖比一般人慢半拍，但一向樂觀進取的她仍取得多項國際電腦證照且曾擁有穩定工作。最近想重返職場卻四處碰壁，就業中心人員發現她欠打扮致面談屢屢失分，今天協助她置裝給業主好印象，加上她的實力內涵，終得如願，成了她婦女節最好的禮物。

「謝謝就業中心帶我買衣服…」36歲楊惠珊今天以模糊的口音，吃力地一字字說出心中的感激之情；讓她在婦女節這天重新找回美麗與自信並順利重返職場，「這是我...最...快樂的一天...」，詞不達意的字句，聽在就服員的心裡卻是欣悅。

楊惠珊和弟、妹都3人都是天生聽障，堅毅樂觀的她從不自怨自艾，她說，弟、妹比她嚴重，從小與世界的聲音完全阻隔，仍能努力生活，她尚有一絲絲聽覺，絕不能放棄自己，於是認真學習口語、唇語、手語走出無聲的世界，屏科大畢業就取得Microsoft MOS、ACA等多張國際電腦認證，並順利考進一所大學擔任行政助理。

8年前結婚生子，她離開職場專心相夫教子，直到孩子漸大，想重返職場，不料求職卻四處碰壁，好不容易找到作業員工作，然因口語不清須靠讀唇或筆談表達，工作「半慢拍」，使得部門績效受牽連，雖然同事能理解她先天工作的障礙，不予責怪，但她不想拖累團隊即自行辭離。

重返職場的路走得辛苦，尤其防疫「口罩」更是她靠讀唇與外界溝通的一大屏障，少了唇語輔助，溝通難上加難，加上婚後少了裝扮，一身陳舊衣裳、甚至穿拖鞋就去應試，幾番面試連連卡關，失望之餘求助虎尾就業中心。

就服中心主任張春美發現她的學經歷佳，問題出在「面談技巧」，即以「服裝儀容整備計畫」協助她改變造型，就服員帶她上街選購服飾、修整髮型，一番改造後，一身灰暗煥然一新，一襲鮮亮端裝的外表，充滿自信、陽光。

果然推介到珠友文化事業公司一試中的，她喜出望外直說「這是送給她最好的婦女節禮物」，就服中心也為她重拾自信回到職場感到欣悅不已，也歡迎求職者善用各地就服中心資源。

虎尾就業服務中心人員細心幫她挑選服飾改變造型，好能重新返回職場。圖／虎尾就業中心提供
虎尾就業服務中心人員細心幫她挑選服飾改變造型，好能重新返回職場。圖／虎尾就業中心提供
經虎尾就業中心協助置辦合適的職業婦女裝扮，改變造型後的楊專珊更顯陽光自信，很快就被錄取重返職場。記者蔡維斌／攝影
經虎尾就業中心協助置辦合適的職業婦女裝扮，改變造型後的楊專珊更顯陽光自信，很快就被錄取重返職場。記者蔡維斌／攝影
經虎尾就業中心協助置辦合適的職業婦女裝扮，改變造型後的楊專珊更顯陽光自信，很快就被錄取重返職場。記者蔡維斌／攝影
經虎尾就業中心協助置辦合適的職業婦女裝扮，改變造型後的楊專珊更顯陽光自信，很快就被錄取重返職場。記者蔡維斌／攝影
楊惠珊婚後一心相夫教子，乏於自我打扮，拉著拖鞋一身簡裝就去應試，屢屢卡關失望。記者蔡維斌／攝影
楊惠珊婚後一心相夫教子，乏於自我打扮，拉著拖鞋一身簡裝就去應試，屢屢卡關失望。記者蔡維斌／攝影
天生聽障的楊惠珊（右）在今天婦女節重拾自信、重回職場，她很感謝虎尾就服中心的協助。記者蔡維斌／攝影
天生聽障的楊惠珊（右）在今天婦女節重拾自信、重回職場，她很感謝虎尾就服中心的協助。記者蔡維斌／攝影
虎尾就業服務中心人員細心幫她挑選服飾改變造型，好能重新返回職場。圖／虎尾就業中心提供
虎尾就業服務中心人員細心幫她挑選服飾改變造型，好能重新返回職場。圖／虎尾就業中心提供

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