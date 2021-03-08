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非都會區家長也想搞懂學習歷程！嘉縣找資源辦講座

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
108課綱變化多，各縣市家長盼政府及有關單位辦理更多工作坊。本報資料照片
108課綱變化多，各縣市家長盼政府及有關單位辦理更多工作坊。本報資料照片

108課綱變化多，非都會縣市家長反映，他們缺乏了解新制度的管道。嘉義縣教育展望協會表示，協會昨天結合地方資源，與嘉義縣政府教育處、嘉義縣朴子市公所、中華維德文化協會等公私立單位合作，辦理相關的學習歷程和大學考招家長說明會，讓家長更了解新課綱與相對應的考招變化。

主辦單位表示，講座吸引不少家長報名，教育部高中學習歷程檔案資料庫建置計畫主持人洪政欣解說新課綱下的學習歷程和考招的關聯性，現場也開放家長提問，由洪政欣和教育部高教司科長郭佳音、嘉義女中教務主任連珮瑩等協助回答現場的疑惑。

針對技術型高中家長辦理的工作坊更少。多名技高教師表示，技高生也要建置學習歷程檔案，最大的問題是「學生不知道科技大學教師想看什麼作品？」

教師呼籲，學習歷程檔案既然與升學連動，教育部應多辦座談會和工作坊，讓科技大學和技高師生有機會面對面了解彼此。目前少有此類活動，許多家長基於憂心，要學生什麼都傳，徒增不必要的負擔。

技專招策會執行長簡良翰表示，國內各區都有技專校院投入技專校院招生專業化計畫，他們今年3月起規畫相關活動，將於所在區域舉辦技專與技高教師的工作坊，並開設宣導活動，讓技高學生和家長了解考招新制和準備方向。

嘉義 108課綱 教育部

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