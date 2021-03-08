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9萬斤高麗菜免費送 台南各議員服務處一人拿一顆
高麗菜盛產，產地價格暴跌，台南市議會結合民間企業，採購9萬台斤的高麗菜，明天上午九點起，在各市議員服務處開放民眾免費拿取，每人限量一顆。
台南市議會議長郭信良，今天與立委陳亭妃及各黨派議員，共同舉辦記者會宣布這項消息，表示結合民間亞德客公司、統亞電子科技公司等，協助農民銷售高麗菜，採購2600箱，約9萬斤，全市議員服務處明天早上都開放民眾免費拿取。
郭信良表示，今年因為少雨，高麗菜盛產，比往年的產量增加二到三成，中央雖然有控制產銷，但是價格仍然跌破農委會訂的監控價，以每台斤的成本約4元多來說，目前售價已經跌破成本，農民根本就不願意採收，放任高麗菜爛在田裡做肥料，相當可惜。
他表示，目前各界都在全力搶救鳳梨，但是大家也要搶救高麗菜，「吃爆鳳梨的同時也要吃爆高麗菜」，用行動挺農民。
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