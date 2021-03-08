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參拜新港奉天宮媽祖 徐國勇祈求天降甘霖

中央社 / 嘉義市8日電

內政部長徐國勇今天前往嘉義縣新港奉天宮參拜時表示，媽祖是民間很重要的信仰，目前台灣中南部缺水，特地祈求媽祖可以讓台灣天降甘霖，改善水情問題。

徐國勇上午在新港奉天宮董事長何達煌等人陪同，參拜媽祖，他說，媽祖是民間很重要的信仰，特地祈求媽祖保祐台灣風調雨順、國泰民安，特別是風調雨順，則是台灣當前最需要的。

徐國勇指出，目前中南部缺水，祈求媽祖可以讓台灣天降甘霖，相信水情很快就可以獲得改善；他也祈求國泰民安，以媽祖慈悲的個性，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情可以控制得越來越好。

另外，針對台灣治安近來比較不平靜，徐國勇說，維護治安的警察都非常努力，對重大案件都可以立即破案，如高雄市大樹區昨天發生2死的槍擊案，警方今天早上就逮捕到凶嫌。

有媒體詢問在韓國瑜擔任高雄市長時，因街頭暴力頻傳，徐國勇南下坐鎮高雄，近來高雄發生數起槍擊案，是否有可能會再度坐鎮高雄，他說，每一個地方都會過去，第一時間都有電話聯絡，事實上，警政署長陳家欽、嘉義市警察局長黃建榮在案發第一時間南下高雄，都是徐國勇自己在指揮。

媽祖 徐國勇 警察

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