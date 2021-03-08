巴掌大幼浪貓結紮感染死亡 台南議員批：根本是害命

網路上最近流傳有流浪「巴掌大」幼貓，被動保團體抓去結紮，因為太幼小，三隻當中死了兩隻，另一隻也奄奄一息，引發撻伐，台南市動物防疫保護處表示，將盡快訂出結紮的年齡等相關限制規定。

台南市議員吳禹寰等多名議員上午舉辦「無良的浪犬貓結紮 殘害浪浪生命」記者會，批評現行的政策不僅不是營救流浪動物，為結紮而結紥，根本就是殘害生命。

台南市賴姓男子最近上網Po文，指他在三月初發現有流浪的幼貓被結紮，因為年齡太小，三隻貓死了兩隻，剩下的一隻感染皰疹病毒，右眼幾乎瞎了，而且被發現的時候營養不良、脫水，同時有呼吸道感染，情況危急。

他表示，從小貓身上的晶片追查，小貓是在1月29日結紮，當時的氣候寒冷，而且研判小貓結紮時應該只有一個多月大，被結紮之後就被也放，可能免疫力下降被病毒感染而死亡。

議員吳禹寰、陳昆和、李中岑、周麗津及盧崑福等人上午在記者會中批評這項做法，賴姓男子也到場說明當時的狀況。

議員們表示，目前政府實施流浪動物零撲殺，最重要的配套措施，就是委託動保團體捕捉流浪動物結紮後，再原地野放，但是卻沒有對結紮的動物有相關的年齡等規範，以致於發生幼貓慘死，甚至還有懷孕中的貓狗，也被抓去結紮，也有流浪動物因為結紮不良，在野外肚破腸流。

吳禹寰表示，流浪貓一般要到六個月以後才可以結紮，雖然國外有推廣提早到二、三個月大就結紮，但主要是針對收容所內的流浪動物，擔心被領養之後沒有結紮，所以提前，但是在收容所當中有受到良好的照顧，而不是像台灣結紮之後野放，在沒有驅蟲、打疫苗的情況下，幼貓的情況岌岌可危。

台南市動保處處長吳名彬表示，經查發生意外的幼貓，被結紮時應該是兩個月大，當時獸醫師評估認為可以結紮才結紮。

他表示，之前曾發生流浪動物結紮之後肚破腸流的情況，已經規範承接的動保團體，一旦發生這種情況就會停止補助，而且目前多數的共識針對懷孕中的動物不建議進行結紥。

他表示，動保團體會結紮這麼小的流浪動物，主要是幼小比較好捕捉，擔心長大之後又抓不到，才會很小就結紮，會盡快邀集動保團體與獸醫等專家討論，訂出相關的規範。