快訊

軍火豪門的橫死：法國「達梭家族」繼承人空難意外身亡

戰鬥機媽媽飛行員高慈妤 坐上駕駛艙就專心飛行不掛念寶寶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴掌大幼浪貓結紮感染死亡 台南議員批：根本是害命

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議員上午批評流浪貓結紮未規範年齡。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員上午批評流浪貓結紮未規範年齡。記者修瑞瑩／攝影

網路上最近流傳有流浪「巴掌大」幼貓，被動保團體抓去結紮，因為太幼小，三隻當中死了兩隻，另一隻也奄奄一息，引發撻伐，台南市動物防疫保護處表示，將盡快訂出結紮的年齡等相關限制規定。

台南市議員吳禹寰等多名議員上午舉辦「無良的浪犬貓結紮 殘害浪浪生命」記者會，批評現行的政策不僅不是營救流浪動物，為結紮而結紥，根本就是殘害生命。

台南市賴姓男子最近上網Po文，指他在三月初發現有流浪的幼貓被結紮，因為年齡太小，三隻貓死了兩隻，剩下的一隻感染皰疹病毒，右眼幾乎瞎了，而且被發現的時候營養不良、脫水，同時有呼吸道感染，情況危急。

他表示，從小貓身上的晶片追查，小貓是在1月29日結紮，當時的氣候寒冷，而且研判小貓結紮時應該只有一個多月大，被結紮之後就被也放，可能免疫力下降被病毒感染而死亡。

議員吳禹寰、陳昆和、李中岑、周麗津及盧崑福等人上午在記者會中批評這項做法，賴姓男子也到場說明當時的狀況。

議員們表示，目前政府實施流浪動物零撲殺，最重要的配套措施，就是委託動保團體捕捉流浪動物結紮後，再原地野放，但是卻沒有對結紮的動物有相關的年齡等規範，以致於發生幼貓慘死，甚至還有懷孕中的貓狗，也被抓去結紮，也有流浪動物因為結紮不良，在野外肚破腸流。

吳禹寰表示，流浪貓一般要到六個月以後才可以結紮，雖然國外有推廣提早到二、三個月大就結紮，但主要是針對收容所內的流浪動物，擔心被領養之後沒有結紮，所以提前，但是在收容所當中有受到良好的照顧，而不是像台灣結紮之後野放，在沒有驅蟲、打疫苗的情況下，幼貓的情況岌岌可危。

台南市動保處處長吳名彬表示，經查發生意外的幼貓，被結紮時應該是兩個月大，當時獸醫師評估認為可以結紮才結紮。

他表示，之前曾發生流浪動物結紮之後肚破腸流的情況，已經規範承接的動保團體，一旦發生這種情況就會停止補助，而且目前多數的共識針對懷孕中的動物不建議進行結紥。

他表示，動保團體會結紮這麼小的流浪動物，主要是幼小比較好捕捉，擔心長大之後又抓不到，才會很小就結紮，會盡快邀集動保團體與獸醫等專家討論，訂出相關的規範。

台南市政府目前每年編列600萬元的經費結紮流浪動物，流浪貓的部分有七個動保團體、流浪狗則有五個。

台南市議員上午批評流浪貓結紮未規範年齡，賴姓男子也在現場。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員上午批評流浪貓結紮未規範年齡，賴姓男子也在現場。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員上午批評流浪貓結紮未規範年齡。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員上午批評流浪貓結紮未規範年齡。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員上午批評流浪貓結紮未規範年齡。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員上午批評流浪貓結紮未規範年齡。記者修瑞瑩／攝影

結紮 流浪動物 動保團體

延伸閱讀

白家綺產後第二天母愛噴發 曬女兒對爸爸吐舌超萌照

恭喜！白家綺第4胎誕生 進醫院等22小時終於卸貨

白家綺隨時要生了 吳東諺頻看手機揪團結紮

雲林設國內首座絕育站 術後的流浪貓犬不再發情生育

相關新聞

巴掌大幼浪貓結紮感染死亡 台南議員批：根本是害命

網路上最近流傳有流浪「巴掌大」幼貓，被動保團體抓去結紮，因為太幼小，三隻當中死了兩隻，另一隻也奄奄一息，引發撻伐，台南市...

影／台南下營推動成立休閒農業區 促銷「四寶」美食美景

台南市下營地區業界推動成立「A贏休閒農業區」今天成立推動委員會並舉辦「鵝肉料理行銷活動」。市長黃偉哲表示，傳統的休閒農業...

感謝女警辛勞 白河警贈婦女節蓮花及禮券表敬意

今天是婦女節，台南市白河警分局今早由分局長陳明宏及白河警友辦事處副主任賴德客逐一向分局24名內外勤女性致贈香水蓮花及全聯...

新二代多元培力 新住民親子種西瓜

春暖花開好時節，為了開展新住民二代多元智慧培力課程，讓新住民家庭體驗親子田園樂，移民署南區事務大隊台南市第一服務站與台灣...

38婦女節 南警感謝女警為治安辛勞付出

今天是3月8日國際婦女節，是為了紀念婦女權利運動而設立。台南市警二分局 今天上午9點辦理婦女節慶祝活動，分局長許坤田藉由...

嘉縣義竹小朋友走讀台中 飯店主動給優惠

嘉義縣義竹鄉和順國小到台中市「走讀」，於台中火車站附近的薆悅酒店集團台中館得知偏鄉小朋友進行如此有意義的教育活動，主動給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。