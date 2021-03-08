影／台南下營推動成立休閒農業區 促銷「四寶」美食美景

台南市下營地區業界推動成立「A贏休閒農業區」今天成立推動委員會並舉辦「鵝肉料理行銷活動」。市長黃偉哲表示，傳統的休閒農業區大多強調山光水色，下營除了風景很好，還是附近地區的信仰中心，除了最重要的「下營三寶」鵝肉、蠶絲被還有黑豆，加上文旦成「下營四寶」；推動下營休閒農業區讓遊客來下營有吃有喝、有這美麗的景色還有可以蓋溫暖的被。

下營區農產業有白鵝、蠶桑、文旦、黑豆「四寶」，地方結合當地觀光休閒資源，爭取劃設A贏休閒農業區。黃偉哲到場推薦各式鵝肉料理及當地特產，呼籲遊客到下營賞美景、體驗農業旅遊、品嘗美味的鵝肉料理。

黃偉哲表示，下營區黑豆蔭油、黑豆茶和蠶絲被都是非常暢銷的農特產品，當地文旦參賽也屢屢獲特等獎，也是台南最大鵝肉產地，養鵝技術佳、飼養環境良好，加上在地屠宰一條龍作業，鵝肉料理特別鮮甜美味。近年市府協助區內設置田園景觀步道、公園、涼亭、停車場等公共設施，提供遊客休憩需求，展現多樣性田園風光、旅遊及體驗的景點，為劃設休閒農業區打下基礎。

農業局長謝耀清指出，下營區有台南主要農牧區，豬、乳牛、羊、雞、鴨、鵝為大宗，當地養鵝場40場飼養近5萬隻，不僅無工業汙染問題養鵝場區環境佳、水源豐沛，產出的鵝肉品質優良，沿著台19甲公路形成鵝肉料理聚落，為饕客口耳相傳的「鵝肉公路」。加上區內有桑椹農園、向日葵花園、各樣果園及牧場，呈現多樣性田園風光，為休閒農業旅遊增色不少，也是推動劃設休閒農業區的重要因素。