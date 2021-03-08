台南沒下雨 黃偉哲：水庫應可撐到7月底

台南地區水情吃緊，前兩天通過的鋒面沒有為南部帶來明顯降雨，台南市長黃偉哲今天表示，台南各水庫的水應該可以撐到7月底；民生用水真的不夠用時，就會鑿井開拓水源。

黃偉哲上午在台南市政府永華市政中心的聯合服務中心發送台南生產的火鶴花，祝市府女性員工及前往洽公的女性民眾婦女節快樂，接受媒體聯訪時再次被問到台南市的水情。

黃偉哲表示，說不定某一天突然間就要去天壇祈雨了，政府包括人造雨在內的措施，該做的都做了，如果老天爺不下雨，大家把官員罵死了也沒有用。

他說，大家都知道開源節流的道理，但台灣水價偏低，人均用水量在世界評比起來偏高，也就是說民眾平常比較沒有節水的習慣，所以還是要呼籲民眾節約用水。

黃偉哲表示，開拓水源的部分，台南已設計開闢再生水廠，他前一陣子去視察過即將完工的永康再生水廠，初期至少可以挹注每天8000噸的再生水，再慢慢提升至1萬5000噸。另外，市府與經濟部水利署也在思考海水淡化的方向，因台南的海岸線長，有海水淡化的空間，未來也會趕快積極去做。

他說，台南市是全台灣水庫數量最多、蓄水能量最大的縣市，經過最近節水方面的努力，原本預估能撐到6月底的水庫蓄水，現在看來可以多撐30天到50天，接下來希望在春雨、梅雨，甚至可能有颱風雨的機會，不要全部都落空，至少可稍微紓解旱象。

黃偉哲表示，如果台南民生用水真的不夠，他會毫不猶豫地去鑿井，因為是要救老百姓，也不是經常性的，沒有什麼好批評，只是不能鑿在地層下陷區，以免造成國土的危害。

依經濟部水利署南區水資源局的觀測資料，今天台南主要水庫的蓄水狀況分別為曾文水庫蓄水量7738萬立方公尺，蓄水率約15%，烏山頭水庫蓄水量3870萬立方公尺，蓄水率約49%，南化水庫蓄水量4347萬立方公尺，蓄水率約47%。