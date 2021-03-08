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新二代多元培力 新住民親子種西瓜

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
移民署人員和新住民動手做西瓜綿。圖／移民署南區事務大隊提供
移民署人員和新住民動手做西瓜綿。圖／移民署南區事務大隊提供

春暖花開好時節，為了開展新住民二代多元智慧培力課程，讓新住民家庭體驗親子田園樂，移民署南區事務大隊台南市第一服務站與台灣萬人社福協會，昨天邀請新住民家庭到安南區西瓜園種西瓜，體驗親自栽種瓜苗的辛苦，同時藉由食農教育瞭解農家製作西瓜綿的方法，現場更以西瓜綿、番茄、青椒製作美味披薩，活動氣氛熱鬧滾滾，歡笑聲不斷。

「原來種西瓜這麼辛苦！」一群在台灣土生土長的新住民二代，第一次接觸覆蓋地膜、栽種瓜苗，興奮得哇哇叫，對青年農民陳國忠解說西瓜苗的成長過程聽得津津有味，從整地、施肥、覆蓋地膜、栽種到灌溉，田園課程讓小朋友上了寶貴的一課。

陳國忠說，學齡孩童貴在黃金學習期，每個孩子都是「獨一無二」的個體並具有無限發展可能性，如能強化政府資源及社區網絡的鏈結，將帶給這群國家幼苗更多的啟發。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，雖為防疫期間，但移民署培力新住民及其二代成為國家新力量的目標卻不中斷，為了提供全台清寒及優秀之新住民及子女關懷扶助及獎勵，「109學年度新住民及其子女培力與獎助學金計畫」報名期間至110年3月31日止，最高每人發給1萬2千元，希望符合資格者踴躍上網報名(http://sp.immigration.gov.tw)。

新住民 移民署 食農教育

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