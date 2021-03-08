嘉縣義竹小朋友走讀台中 飯店主動給優惠

嘉義縣義竹鄉和順國小到台中市「走讀」，於台中火車站附近的薆悅酒店集團台中館得知偏鄉小朋友進行如此有意義的教育活動，主動給予住宿優惠，協助師生們完成走讀，讓帶領小朋友們完成台中之旅的老師林穎慧今向飯店致意「既感動又感謝」。

林穎慧說，所謂走讀，也就是讓學生們勇於走出舒適圈，以親身的經歷轉換為成長的經驗，實踐「讀萬卷書，不如行萬里路」的真實寫照。他們在去年獲得鴻海教育基金會贊助，11月起帶領該校小朋友進行走讀台灣18縣市活動，目前已經完成12縣市，前天來到台中市。行程安排東海大學、國家歌劇院、一德洋樓、眷村博物館等景點，讓學生體驗、認識台中市。

薆悅酒店經理吳宗寶說，薆悅酒店非常喜愛這群小朋友，也很贊同走讀的理念，因此本於善盡企業社會責任之心，給意願予這些小朋友住宿上的優惠，也希望這樣的善意也能深入小朋友之心，讓他們未來長大之後也能主動回饋社會，做更多的善舉，形成善的循環。