快訊

鼎泰豐規定只限戴藍、白色口罩 引發員工不滿

抓到了！高雄大樹槍擊2死命案 嫌犯今早大寮落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／古早西瓜綿好滋味 小學生探索動手收穫多

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」探究課程，上了寶貴一課。圖／學校提供
台南市南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」探究課程，上了寶貴一課。圖／學校提供

台南市南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」探究課程，昨走訪學甲、麻豆等地，深入田間了解西瓜栽種要訣，還親自學做西瓜綿，最後來到瓜子行參觀，上了寶貴一課。

指導老師張景傑表示，農家捨不得將疏果後的西瓜綿仔丟棄，便醃漬成西瓜綿，這次經由學甲頂洲國小校長賴榮引薦，瓜農郭鳴修帶領師生至八掌溪畔瓜田撿拾西瓜綿仔，帶回學校製作西瓜綿。

郭鳴修說，西瓜綿有自然發酵酸與香，去油解膩，是南部獨具特色的料理。

師生轉往麻豆鬧區瓜子行參觀，由瓜子達人劉賢杰向學生介紹瓜子歷史與製作方式，昔日曾文溪畔種植瓜子瓜，取子製成瓜子，因此麻豆有「瓜子故鄉」美名，時至今日原料多從中國進口，瓜子瓜在台灣已呈絕響。

一行人帶著一大袋西瓜綿仔回學校，按照頂洲國小分享的製作祕笈醃漬西瓜綿。為讓學生提早享受到西瓜綿好滋味，張景傑特地準備西瓜綿虱目魚丸湯，魚丸的鮮，搭配西瓜綿的酸，學生吃得樂開懷，也感受到先民愛物惜食的精神。

學生余宥勳說，西瓜皮要削得乾乾淨淨，切塊之後要均勻抹上鹽，再放入桶內重壓7天，期待西瓜綿完成的那天，一定要請媽媽煮西瓜綿虱目魚湯讓全家品嘗。

台南市南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育課程，學生們親自製作西瓜棉。圖／學校提供
台南市南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育課程，學生們親自製作西瓜棉。圖／學校提供
台南市南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」探究課程，走訪學甲、麻豆等地，上了寶貴一課。圖／學校提供
台南市南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」探究課程，走訪學甲、麻豆等地，上了寶貴一課。圖／學校提供

教育部

延伸閱讀

感謝女性無私付出 黃偉哲訪視南瀛親子館送火鶴花

對手陣營離席！台南學甲農會當權派全拿總幹事可望連任

文旦廢枝條成燙手山芋？麻豆農會已申請購買大型碎枝機

駕駛人請注意！台南學甲警機動超速地點曝光

相關新聞

影／古早西瓜綿好滋味 小學生探索動手收穫多

台南市南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」探究課程，昨走訪學甲、麻豆等地，深入田間了解西瓜...

南市自助洗衣店去年氣爆 公安引關注

台南市永康區1自助洗衣店去年底瓦斯外洩引發氣爆，造成4傷，無人自助洗衣店的烘衣機多為桶裝液化石油氣及電力，危險性引關注，...

偏鄉洽公難 雲林古坑草嶺稅務站便民

雲林古坑鄉草嶺村600多位居民，洽公皆須翻山越嶺，縣府稅務局與中華電信在草嶺村辦公處布建系統，本月啟用「遠距視訊服務站」...

新住民創作繪本 自印百本相送

嘉義市新住民申婷頡因曾在中國大陸湖南偏僻山區任教時，聽到學童說「想要1本童話故事書」，她手繪創作出版「稻草人吉爾奇遇歷險...

風動雲林箏霸 為全中運暖身

全國中等學校運動會4月17日將在雲林登場，縣府昨將高每個約5公尺、重5公斤吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」等巨型風箏升空...

鄉野奇譚／西龍殿手持菸斗神像 是地方聞人

台南安平古堡旁1間282年歷史的西龍殿，有尊與眾不同的神像，頭戴瓜皮帽、身穿唐裝，手還持1支菸斗，原來是地方已故聞人「王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。