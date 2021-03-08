影／古早西瓜綿好滋味 小學生探索動手收穫多

台南市南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」探究課程，昨走訪學甲、麻豆等地，深入田間了解西瓜栽種要訣，還親自學做西瓜綿，最後來到瓜子行參觀，上了寶貴一課。

指導老師張景傑表示，農家捨不得將疏果後的西瓜綿仔丟棄，便醃漬成西瓜綿，這次經由學甲頂洲國小校長賴榮引薦，瓜農郭鳴修帶領師生至八掌溪畔瓜田撿拾西瓜綿仔，帶回學校製作西瓜綿。

郭鳴修說，西瓜綿有自然發酵酸與香，去油解膩，是南部獨具特色的料理。

師生轉往麻豆鬧區瓜子行參觀，由瓜子達人劉賢杰向學生介紹瓜子歷史與製作方式，昔日曾文溪畔種植瓜子瓜，取子製成瓜子，因此麻豆有「瓜子故鄉」美名，時至今日原料多從中國進口，瓜子瓜在台灣已呈絕響。

一行人帶著一大袋西瓜綿仔回學校，按照頂洲國小分享的製作祕笈醃漬西瓜綿。為讓學生提早享受到西瓜綿好滋味，張景傑特地準備西瓜綿虱目魚丸湯，魚丸的鮮，搭配西瓜綿的酸，學生吃得樂開懷，也感受到先民愛物惜食的精神。