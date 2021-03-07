牛番茄價跌 嘉義農民開放免費體驗採果樂

牛番茄近日價格下跌，僱工採收不划算，嘉義縣農民林金地今天開放農園，讓民眾體驗採果樂趣，現場4萬多顆牛番茄不到20分鐘被採摘一空。

林金地的牛番茄園在朴子市新庄里，面積達1公頃，林金地的種植技術成熟，別人牛番茄一年僅開花2次，林金地的牛番茄可以開花到5次。

林金地接受媒體訪問時表示，每年9月開始種植牛番茄，約每3個月可採收一次，去年12月到今年1月牛番茄價格還可以，番茄園順利採收，但近日價格下跌，每台斤只剩新台幣7元，才決定開放2分地、約4萬顆牛番茄讓民眾採收。

林金地細數如果聘請工人來採收，每人每日工資就要1200元，包括人工成本、裝紙箱和運輸，每箱20台斤成本約150元，但市價一箱僅能賣到140元，真的不划算，與其如此，倒不如開放民眾免費採收。

許多民眾聽到牛番茄園免費採收，有人拿著塑膠袋，也有人拿大水桶，全家總動員幫忙採收，4萬顆牛番茄不到20分鐘就被採收一空。

林金地說，雖然沒賺到錢，但看到自己的番茄園在回收成本後，還能回饋民眾，也算是人生一大樂事。