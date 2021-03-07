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偏鄉洽公往返一趟4小時 雲林縣設草嶺稅務站便民

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣稅務局「草嶺遠距視訊服務站」3月起開通，局長張永靖（右三）鼓勵村民多利用這項便民措施。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣稅務局「草嶺遠距視訊服務站」3月起開通，局長張永靖（右三）鼓勵村民多利用這項便民措施。記者陳苡葳／翻攝

雲林偏遠山區古坑草嶺村有266戶、605位居民，洽公常需翻山越嶺，離最近的縣府稅務局也要40公里，往返加辦公需4小時跑不掉。日前稅務局、中華電信籌畫布建稅務系統，3月正式進駐草嶺辦公處設「遠距視訊服務站」，10分鐘內可連線取得資料；稅務局長張永靖說，目前全縣已有26處據點提供即時服務，便利偏遠地區或不會使用3C民眾。

草嶺村海拔標高800到1750公尺，環山群抱、風景優美，不過當地民眾下山一趟路途遙遠，單趟車程就要1小時。陳姓住戶說，若往返加上洽公時間，「耗費3、4小時是常有的事」。

張永靖表示，尤其雨季來臨時，山區落石多，山路危機四伏，耗時又費力，加上當地有超過一半的年長者，欲透過網路洽公也未能像年輕人般順手，且稅務局發覺民眾多倚賴村辦公室解決公務大小事，因此與中華電信協調、籌設2個多月，今終順利架設網路線，如願布建稅務系統。

草嶺遠距視訊服務站測試完成後順利開通，張永靖指出，民眾可利用周一到周五上班日到草嶺村辦公處洽辦，免預約或排隊，即能視訊連線、快速取得相關資料，並可申辦全國財產總歸戶清單、綜合所得資料、房屋稅籍證明及各類稅繳納證明等26項服務。

此外稅務局斗六總局、虎尾及北港分局，斗南、大埤、林內、古坑、莿桐、西螺、麥寮、二崙、崙背、褒忠、東勢、台西、元長、四湖、口湖、水林等鄉鎮公所和斗六、斗南、西螺、虎尾、北港、台西等地政事務所也皆設有稅務據點提供即時服務。

雲林縣稅務局發覺草嶺村民多倚賴村辦公室解決公務大小事，因此與中華電信協調、籌設2個多月，終如願在當地設遠距視訊服務站。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣稅務局發覺草嶺村民多倚賴村辦公室解決公務大小事，因此與中華電信協調、籌設2個多月，終如願在當地設遠距視訊服務站。記者陳苡葳／翻攝
雲林古坑鄉草嶺村民透過「草嶺遠距視訊服務站」即能在10分鐘內連線並取得稅務資料。記者陳苡葳／翻攝
雲林古坑鄉草嶺村民透過「草嶺遠距視訊服務站」即能在10分鐘內連線並取得稅務資料。記者陳苡葳／翻攝

草嶺 古坑 北港

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