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影／浪漫紫色風暴來襲！阿里山區紫藤花盛開

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山石棹民宿區紫藤花盛開，飄香陣陣令人流連忘返。圖／洪銀盛提供
阿里山石棹民宿區紫藤花盛開，飄香陣陣令人流連忘返。圖／洪銀盛提供

阿里山紫藤花季揭序幕，除了梅山瑞里山區，今年受氣候影響，起步較慢，目前花開一成，但10天內將會滿開，石桌地區民宿近年紫藤花也成最美「嬌」點，近日花開四成，也成阿里山區私房秘境。

嘉義竹崎鄉石棹地區「櫻之道」上月25日點燈，吸引萬千遊客爭相目睹浪漫櫻花，阿里山風景管理處推出的夜櫻茶會，座無虛席；另，石棹民宿區的長春居等，也被遊客發現，紫藤花大量盛開。

竹崎鄉中和村長洪銀盛說，近年阿里山石棹民宿區附近，業者競相栽種紫藤花，目前花開約4成，預計在4至5天就會全開，許多遊客在賞完櫻花後，都流連忘返，表示為了紫藤花，「還會再上山」

除了石棹民宿區，梅山紫藤花更是鼎負盛名，梅山鄉源興廟對面小公主咖啡廳老闆娘王麗靜說，目前花開狀況約一成，但近日氣候良好，春暖花開，下周約盛開至4、5成，10天內，梅山山區紫藤花將開滿枝頭，屆時「紫色風暴來襲」，將無比浪漫。

嘉義縣文化觀光局與阿里山國家風景管理處合作，除本月13號推出「星光下婚禮」，以紫藤花為題，讓新人在浪漫星空下體驗不一樣的婚禮，16號更有裝置藝術開幕，為紫藤花季揭開序幕。

阿里山石棹民宿區紫藤花盛開，陣陣花香令人流連忘返。圖／洪銀盛提供
阿里山石棹民宿區紫藤花盛開，陣陣花香令人流連忘返。圖／洪銀盛提供
阿里山石棹民宿區紫藤花盛開，飄香陣陣令人流連忘返。圖／洪銀盛提供
阿里山石棹民宿區紫藤花盛開，飄香陣陣令人流連忘返。圖／洪銀盛提供
阿里山石棹民宿區紫藤花盛開，飄香陣陣令人流連忘返。圖／洪銀盛提供
阿里山石棹民宿區紫藤花盛開，飄香陣陣令人流連忘返。圖／洪銀盛提供

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