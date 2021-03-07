偏鄉童1句「想要童話故事書」 她創作還自印100本贈送

曾在中國大陸湖南偏僻山區擔任美術老師的申婷頡，結婚來台定居嘉義市後，仍記得有學童因接觸不太到課外讀物，表示「我想要1本童話故事書」，她繪製創作「稻草人吉爾奇遇歷險記」，出版並印出100本，將巡迴學校、社福單位，一邊說故事、讓孩童邊著色。

39歲申婷頡畢業於北京東方文化藝術學院，與嘉市地政事務所測量助理涂永璿透過網路認識，3年前結婚，並於嘉市創立工作室，從事文創設計等。

申婷頡透露，以前任教湖南的山區，學童的父母為了工作到外地打拚，孩子留給年邁雙親照顧，加上資源缺乏，難接觸到課外讀物，有學童告訴她「我想要1本童話故事書」，而她到嘉市後也發覺有同樣問題，許多人忽視對孩子的陪伴，靠手機連結。

申婷頡去年申請移民署新住民築夢計畫，獲得7萬多元補助，她描繪「稻草人吉爾」踏上旅程遇上去尋「心」所遭遇的事，包括蟋蟀演奏薩克斯風來鼓勵免於黑天使魔法的誘惑、醜吉祥婆婆給吉爾能強化信念的石頭，其實她就是將自己化為吉爾，象徵生活中對她有幫助的人，成為成長的養分，也盼人找回初心。

申婷頡透過0.38毫米筆來繪製，光是1頁滿版的圖要花費3天時間，技巧精細，為了讓讀者不僅理解故事，也能一邊著色，她目前已完成初版，預計自行印製100本，本月至5月10日的周末送書到嘉義縣市的學校、嘉市肢體障礙協會、社區等，她也巡迴講故事。