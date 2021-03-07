感謝女性無私付出 黃偉哲訪視南瀛親子館送火鶴花

婦女節將至，台南市長黃偉哲今在副市長趙卿惠陪同，前往新營南瀛親子館聽取簡報，也贈送火鶴花給與會女性，在以表達對女性朋友敬意與育兒辛勞。

南瀛親子館暨新營區親子悠遊館係由社會局運用原新營代表會空間，委託社團法人台南市繻愛希望教育關懷協會辦理，期望在安全又溫馨環境下，家長可以善用豐富的資源陪伴幼兒一起學習成長。

社會局指出，南市目前0至3歲幼兒人口達5萬264人，未來市府會持續佈建托育資源，目前已於溪北地區設置佳里、新營、麻豆3處親子悠遊館，在官田、柳營、麻豆3處設置公共托育家園，未來預計再於鹽水、七股設置2處親子悠遊館以及佳里、七股2處公共托育家園，期待營造一個市民樂婚、願生及能養的友善城市。

另外，南瀛親子館暨新營區親子悠遊館，為南市親子悠遊館旗艦館，服務對象為未滿7歲幼兒，該館特色為木育五感探索及室內溜滑梯，1樓空間規劃統合感覺區及多感官體驗，讓0-3歲的嬰幼兒可藉由館內設施訓練平衡及專注力、刺激前庭、增加大小肌肉及手眼協調；2到3樓規劃適合3-6歲幼兒使用，設置多元探索遊戲區及溜滑梯，並於館內提供豐富的圖書及教玩具，讓大寶貝快樂的成長、學習；4樓為課程活動教室，每月皆會舉辦親子及育兒相關活動、講座，如有需要民眾都可自行報名參加。

社會局說，南市親子悠遊館至今已啟用10處，歡迎民眾多加使用，各親子悠遊館資訊可至該局網頁查詢(https://reurl.cc/0DDEqx)。