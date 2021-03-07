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木棉花道齊吟詩 鹽水台灣詩路文壇齊聚
2021台灣詩歌吟唱會今在台南市鹽水區著名的台灣詩路登場，來自各地詩人雅士聚集，南市月津文史發展協會秘書長林明堃說，台灣詩歌吟唱會邁入第21年，已成台灣詩壇最重要的文學盛會。
與會詩人包括向陽、林沈默、鹿耳門漁夫、黃徙、路寒袖等唸詩，吟唱有施瑞樓、張正芳，聲樂: 王明哲、李淑媛、鄭宏毅，還安排有演奏，邀請小提琴老師小提郭欣鑫、鋼琴老師張莉宜彈奏。
吟唱會由擔任藝術總監的著名詩人方耀乾唸詩兩首「斑芝花」、「文藝復興之都」揭開序幕，與會聽著詩人伴隨著樂音吟詠台灣詩，徜徉在宜人初春下，享受難得的悠閒。
現場可見民眾沿著木棉道走進活動會場，邊走邊欣賞木棉花，看著嵌在路旁的台灣詩，成為每年3月特殊風情。
方耀乾說，台灣詩路已建構3、400年來台灣現代詩、古典詩，也期待市府等相關單位協助台灣詩路的永續發展。
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