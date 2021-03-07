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影／空中布袋戲飛上天際「箏霸」 揭開雲林全中運序幕

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
風箏達人耗時近3個月手工打造3只全中運吉祥物巨型風箏，今以軟體加上串聯風箏型式，在縣長張麗善（右）、斗南鎮長沈暉勛（左）等人放飛冉冉升空。記者陳苡葳／攝影
風箏達人耗時近3個月手工打造3只全中運吉祥物巨型風箏，今以軟體加上串聯風箏型式，在縣長張麗善（右）、斗南鎮長沈暉勛（左）等人放飛冉冉升空。記者陳苡葳／攝影

110年全中運4月17日將在雲林登場，雲林縣政府今天在斗南田徑場舉辦「風動雲林箏霸110全中運」，為睽違34年重返雲林的大型賽事暖身；縣長張麗善率隊放飛高5米、重5公斤的全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」巨型風箏，20多位風箏達人同步操演數十只串聯風箏和軟體風箏，連袂演出空中布袋戲，宣告全中運倒數40天、即將隆重展開。

被視為「110全中運在雲林」前哨站的「風動雲林箏霸」，今在鼓隊引領、縣長張麗善率隊下揭開序幕，吸引上百位親子及數十組校園社團參加，現場除有全中運主題闖關遊戲和雲林良品農特產攤位，限量彩繪風箏、吉祥物墊板等周邊品更是反應熱烈，不一會兒就排滿人龍兌換索取。

雲林風箏工藝享譽國內外，張麗善今難掩雀躍心情地說，全中運是行銷雲林與運動觀光的大好機會，期藉風箏達人的巧手，展演具高觀賞性、娛樂性和互動性的風箏，「以箏會友」呈現雲林特色。

由風箏達人謝明章耗時近3個月手工打造的全中運吉祥物巨型風箏，今以軟體加上串聯風箏型式冉冉升空，3只風箏重量約15公斤，隨氣流變化忽高忽低飄揚天際。

另外20多位風箏達人也帶來各式各樣風箏表演，包括去年因疫情而生的「防疫戰士」「口罩」和象徵雲林主辦110全中運的「YL」、「110」等軟體風箏，還有長達5公尺至30公尺的串聯風箏，「8+特技風箏隊」獨特亮相特技風箏，讓現場觀眾一睹為快、無不嘖嘖稱奇。

110年全中運4月17日至22日在雲林展開，張麗善表示，縣內18處賽場整修工程目前進入尾聲，預計本月底前完成整體檢視，迎接40天後的全中運到來；加上屆時將有近1萬3000名選手參賽，縣府日前也已媒合11家寺廟提供香客大樓3000多床位，滿足選手所需，歡迎全國朋友防疫做足，到雲林觀賽、啖美食、遊山水。

被視為「110全中運在雲林」前哨站的「風動雲林箏霸」今在鼓隊引領、縣長張麗善率隊下，在斗南田徑場揭開序幕。記者陳苡葳／攝影
被視為「110全中運在雲林」前哨站的「風動雲林箏霸」今在鼓隊引領、縣長張麗善率隊下，在斗南田徑場揭開序幕。記者陳苡葳／攝影
全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」變身巨型風箏升空天際。記者陳苡葳／攝影
全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」變身巨型風箏升空天際。記者陳苡葳／攝影
全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」巨型風箏今升空天際，20多位風箏達人同步操演數十只串聯風箏和軟體風箏，連袂演出空中布袋戲，宣告全中運倒數40天、即將隆重展開。記者陳苡葳／攝影
全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」巨型風箏今升空天際，20多位風箏達人同步操演數十只串聯風箏和軟體風箏，連袂演出空中布袋戲，宣告全中運倒數40天、即將隆重展開。記者陳苡葳／攝影
「風動雲林箏霸」今在斗南田徑場登場，吸引上百位親子及數十組校園社團參加，現場除有全中運主題闖關遊戲和雲林良品農特產攤位，限量彩繪風箏、吉祥物墊板等周邊品更是反應熱烈，不一會兒就排滿人龍兌換索取。記者陳苡葳／攝影
「風動雲林箏霸」今在斗南田徑場登場，吸引上百位親子及數十組校園社團參加，現場除有全中運主題闖關遊戲和雲林良品農特產攤位，限量彩繪風箏、吉祥物墊板等周邊品更是反應熱烈，不一會兒就排滿人龍兌換索取。記者陳苡葳／攝影

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