影／空中布袋戲飛上天際「箏霸」 揭開雲林全中運序幕

110年全中運4月17日將在雲林登場，雲林縣政府今天在斗南田徑場舉辦「風動雲林箏霸110全中運」，為睽違34年重返雲林的大型賽事暖身；縣長張麗善率隊放飛高5米、重5公斤的全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」巨型風箏，20多位風箏達人同步操演數十只串聯風箏和軟體風箏，連袂演出空中布袋戲，宣告全中運倒數40天、即將隆重展開。

被視為「110全中運在雲林」前哨站的「風動雲林箏霸」，今在鼓隊引領、縣長張麗善率隊下揭開序幕，吸引上百位親子及數十組校園社團參加，現場除有全中運主題闖關遊戲和雲林良品農特產攤位，限量彩繪風箏、吉祥物墊板等周邊品更是反應熱烈，不一會兒就排滿人龍兌換索取。

雲林風箏工藝享譽國內外，張麗善今難掩雀躍心情地說，全中運是行銷雲林與運動觀光的大好機會，期藉風箏達人的巧手，展演具高觀賞性、娛樂性和互動性的風箏，「以箏會友」呈現雲林特色。

由風箏達人謝明章耗時近3個月手工打造的全中運吉祥物巨型風箏，今以軟體加上串聯風箏型式冉冉升空，3只風箏重量約15公斤，隨氣流變化忽高忽低飄揚天際。

另外20多位風箏達人也帶來各式各樣風箏表演，包括去年因疫情而生的「防疫戰士」「口罩」和象徵雲林主辦110全中運的「YL」、「110」等軟體風箏，還有長達5公尺至30公尺的串聯風箏，「8+特技風箏隊」獨特亮相特技風箏，讓現場觀眾一睹為快、無不嘖嘖稱奇。