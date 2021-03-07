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嘉義畫家聚鹿草寫生 記錄鹿草最美風景
台中一中美術班教師、嘉義縣鹿草寫生會長鄭炳煌，今天邀約嘉義縣美術協會會長鄭弘國及20多名會員、資深畫家，齊聚鹿草鄉鹿東埤頭堀寫生交流，透過藝術家視角、美的觀察，記錄鹿草鄉、鹿東村最美風景。
鄭炳煌、鄭弦國等20多名畫家，今天齊聚鹿東村寫生創作交流，嘉義縣工商策進會總幹事林沐惠、梅嶺美術文教基金會董事陳進順、鹿東村長陳重安、鹿草國小校長葉炳成等人，都到場感謝藝術家們為鹿草創作，記錄鹿草之美。
鄭炳煌表示，從小在鹿草長大，對於鹿草永遠有無法割捨的情感，雖然之後到外縣市教書工作，仍然維持每個月至少回家鄉創作、教畫，鹿東埤頭堀有綠潭、白鵝、老樹、古厝，對創作者而言，是很棒的寫生地點。
他說，嘉義縣美術協會有許多資深、一流畫家，他日前邀約以藝術傳遞情誼，以藝術創作療癒心靈，協會藝術家們都表支持，進而促成這次寫生活動，也深深感受到寫生另一層更深的意義。
陳重安說，鹿東埤頭堀是老天賜給鹿草的活水，是鹿草文化源頭，歷經百年歲月，這麼多藝術家聚集鹿東村寫生創作，這在小鄉鹿草算頭一遭，熱情鹿東居民熱烈歡迎，也很開心有機會親臨藝術家寫生創作氛圍。
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