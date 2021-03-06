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雲林學生演活了真實故事 墜機驚魂記眷村重現

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
以早年墜機真實故事演出話劇，讓人回味無窮。記者蔡維斌／攝影
以早年墜機真實故事演出話劇，讓人回味無窮。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾建國眷村推出「再現虎尾的天空」今天熱鬧登場，並演出真實故事「墜機驚魂記」，許多以前的眷村住戶也回來共同回憶過往。縣府文觀處與建國眷村再造協會以一年時間，挖掘、紀錄、調查研究出版書籍、影片、劇場，歡迎即日起至3月14日走入眷村，一起體驗早年眷村歲月。

影片《虎尾建國眷村的前世今生》、第一本眷村老照片專輯《遙望空際的眷村》、《給我翅膀-虎尾建國眷村》以及由漫畫家陳小雅改編創作虎尾眷村許多老軍官的口述歷史漫畫《我想守護的你-虎尾眷村的抗戰回憶》，崇德國中學生更以眷二代的口述回憶，演出真實的墜機事件《墜機驚魂記》。將虎尾建國眷村的土地故事、眷村記憶以不同方式呈現建國眷村的軟實力。

縣長張麗善說，建國眷村保留二戰日海軍飛行場的戰備設施，成我國空軍初級飛行基地，國民政府遷台後改為眷村，是雲林重要的歷史聚落建築群，也是二戰重要的歷史見證，能活化還原歷口現場，意義非凡。

文觀處長陳璧君表示，不同年代的虎尾天空曾翱翔著許多軍機，這次眷村文化季命名為「再現虎尾的天空」，推出書展、影片展以及虎尾機場3D拍照區設計、眷味市集、新書發表會、專書解說、眷村彩繪、眷菜圍爐等客製化體驗，民眾可預約體驗。

陳璧君說，未來建國眷村再造歷史現場逐步完成，將結合雲林農業特色，活化歷史場域，成為一條帶狀的文化觀光景點，打造創藝基地。邀大家走入眷村、看書、賞影片、劇場，以不同方式認識建國眷村，該眷村保留完整的日軍戰備設施、水利、防空設施及各種戰備聚落，擁有多層次的歷史痕跡，是值得大家的暢遊二戰遺址。

含賦歷史痕跡的建國眷村變成閱讀心靈旅遊的場域。記者蔡維斌／攝影
含賦歷史痕跡的建國眷村變成閱讀心靈旅遊的場域。記者蔡維斌／攝影

含賦歷史痕跡的建國眷村變成閱讀心靈旅遊的場域。記者蔡維斌／攝影
含賦歷史痕跡的建國眷村變成閱讀心靈旅遊的場域。記者蔡維斌／攝影

含賦歷史痕跡的建國眷村變成閱讀心靈旅遊的場域。記者蔡維斌／攝影
含賦歷史痕跡的建國眷村變成閱讀心靈旅遊的場域。記者蔡維斌／攝影

含賦歷史痕跡的建國眷村變成閱讀心靈旅遊的場域。記者蔡維斌／攝影
含賦歷史痕跡的建國眷村變成閱讀心靈旅遊的場域。記者蔡維斌／攝影

眷村 二戰 墜機

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