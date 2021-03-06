堆肥場噴香水仍難掩蓋惡臭 雲縣林內鄉鄉民發動抗爭要求遷廠

雲林縣林內鄉一家堆肥場多年來臭氣沖天，村民難耐惡臭，今天發動百餘人到堆肥場外拉布條抗議，齊聲高喊「遷廠」，情緒數度激動，警方也到場戒護。經村民進場協調，地主允諾不再續租，環保局也將架設遠端空氣品質監控系統，一超標就開罰，業者同意4個月內遷廠，才平息眾怒。

「實在有夠臭」，多位湖本村民面露痛苦表情說，朋友來訪一下車就臭到受不了，很多小朋友睡覺都還要戴口罩，全是動物腐敗的臭味，十分噁心，一年多來生活的痛苦，實難以用言詞形容。

與臭為鄰的居民說，臭味瀰漫，全天擴散，可笑的是業者為要掩蓋臭味，竟大量噴灑香水，不但掩蓋不了，還增加兩股香臭夾雜的臭味，家家戶戶關門閉戶仍難抵惡臭，洗好的衣、褲和棉被也都被染臭，每每向堆肥場抗議都沒效，實在是受不了。

雲林縣議員王又民、邱世文也到場聲援，面對村民群情激動，他說，居民近年來不斷抗議，他要求環保局落實稽查，該罰就罰、該停業就停業，不能縱容，他們希望最慢在半年內連同廠房一併淨空，也希望村民要理性。