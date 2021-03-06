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天壇珍藏4百多件繡品 賴清德：台南市府應恢復刺繡文化

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
副總統賴清德（中）今天下午到台南出席「台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品」新書發表，以及天壇文物庫房落成儀式。記者鄭維真／攝影
副總統賴清德（中）今天下午到台南出席「台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品」新書發表，以及天壇文物庫房落成儀式。記者鄭維真／攝影

台灣首廟天壇委託台南藝術大學協助天壇文物調查研究、繡品圖錄編撰，以及文物庫房規畫，今天舉行「台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品」新書發表，以及文物庫房落成儀式。副總統賴清德受邀出席時表示，台南是台灣第一座城市，文化豐富，但因科技及市場低價競爭，手工刺繡無法生存，台南市政府應盡力支持改善，恢復台南刺繡文化。

台灣首廟天壇建於清咸豐4年，主祀玉皇大帝，並同祀眾多道教神明，為台灣首間官民合建的廟宇，累積大量宗教文物。為了有系統地保存及推廣壇中收藏的珍貴文物，廟方委託南藝大藝術史學系教授黃翠梅進行文物調查研究計畫，以科學方式分類整理與編目建檔。

天壇指出，典藏的宗教文物品類繁多，又以數量高達4百多件的刺繡品為最大宗，黃翠梅協助編撰天壇繡品圖錄，另外，位在「儲存古文物暨讀書館」4樓的文物庫房也建置完成，朝向永續保存天公信仰相關文物的願景又邁進一步。

黃翠梅說，台南為台灣刺繡工藝的重鎮，從清末以來繡藝名聲即十分響亮，天壇收藏的繡品年代範圍涵蓋1920年代迄今，數量眾多、裝飾豐富，除了歸屬和用途明確，並有多件標明年款、敬獻人、製作地點和繡莊名稱等重要資訊。

賴清德表示，他擔任台南市長時的重大政策就是打造台南成為文化首都，讓來台南的人知道台灣，不只台南市民感到光榮，台灣人也產生認同，如此才能團結因應台灣內外挑戰，希望台南市政府能支持恢復刺繡文化。

副總統賴清德（左三）今天下午到台南出席「台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品」新書發表，以及天壇文物庫房落成儀式。記者鄭維真／攝影
副總統賴清德（左三）今天下午到台南出席「台灣首廟天壇藏珍—繡藝百品」新書發表，以及天壇文物庫房落成儀式。記者鄭維真／攝影

文物 賴清德 台灣人

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