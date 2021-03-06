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蘇煥智母校台南後港國中將停招 校友議員曝這點是關鍵

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市代用昭明國中招生一枝獨秀。記者吳淑玲／攝影
台南市代用昭明國中招生一枝獨秀。記者吳淑玲／攝影

台南市後港國中下學期將停招，該校校友市議員蘇蔡秋金表示，這是她和前台南縣長蘇煥智的母校，面對此結果也很無奈，全校剩15名學生，比教職員16人還少，先前教育局到校開停招說明會，擔心未來可能人數會更少，家長多無意見也沒有異議，但要求國一和國二學生併入佳里國中就讀，並補助交通補助，母校消失但也不得不轉型，學長要求納入昭明中學學區，後港國小學生才不會一直減少，至少可以「保住一所小學」。

後港國中面臨不再招生，一般認為除了少子化，昭明（代用）國中幾乎吸走大部分生，也是很大的原因，之前就有市議員痛批「補助私立打倒公立」。蘇蔡秋金說，多年來也討論過昭明國中代用問題，但引起地方反彈很大，要取消有其難度，昭明國中年年爆滿，讓小校和偏鄉學校招不到學生，教育部要研議如何解決，民代立場要學校要歸屬清楚。

七股區有3所國中，除後港國中15名學生、竹橋國中也才77人，昭明（代用）國中則有936人。地方人士說，「私校管理公立收費」是昭明國中最大號召，家長爭相將子女送到昭明國中就讀，很多家長在小學時，就把孩子送到篤加國小等就讀，以利進入昭明國中；另鄰近的佳里國中1084人，將軍國中95人。

七股頂山里長陳博靜也出席說明會，後港國小頂山分校已廢校，後港國中也將停招，他的小學和國中母校都消失了，「沒有學生也沒辦法」，後港國中學區有後港國小（頂山、西寮）和鯤鯓國小（青鯤鯓），少子化相當嚴重。

台南後港國中下學期將停招。記者吳淑玲／攝影
台南後港國中下學期將停招。記者吳淑玲／攝影
台南後港國中下學期將停招，圍牆上貼有學生技藝的優秀表現。記者吳淑玲／攝影
台南後港國中下學期將停招，圍牆上貼有學生技藝的優秀表現。記者吳淑玲／攝影
台南後港國中下學期將停招。記者吳淑玲／攝影
台南後港國中下學期將停招。記者吳淑玲／攝影

少子化 偏鄉學校 廢校

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