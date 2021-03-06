香水難掩惡臭味村民抗議 雲林堆肥廠允諾遷廠

雲林縣林內鄉湖本村逾百名村民今天齊聚在村內一間堆肥廠門口，拉白布條表達抗議，經協商後，地主承諾不續約，業者答應4個月內完成遷廠，惡臭問題可望結束。

村民拉著白布條，上面寫道「不與惡臭為鄰」、「還給居民新鮮空氣」，逾100名村民齊聚在堆肥廠門口外，雲林縣議員王又民和邱世文也到場關心。

村民形容惡臭味如同是動物內臟腐敗味，甚至友人到訪，甫下車就問你們這裡怎麼這麼臭，村民已聞惡臭味超過一年，婦人們談起惡臭味皆面露痛苦表情，直呼惡臭難以言詞形容。

湖本村民為了掩飾惡臭味，還噴灑香水，兩股味道交疊，惡臭難耐，即便關門閉戶也難隔絕，剛洗好的衣服、褲子和棉被全都沾染惡臭。

王又民說，業者獲悉有抗爭，近日已清除部分堆肥，但鐵門一開，惡臭隨即撲面，「我進去不用3秒就出來，真的太臭了！」居民近年來抗爭多次，環保局稽查業者該罰、該停業應秉公處理，也呼籲村民保持理性。

村民們不停地表達要求業者遷廠，雙方達成協議，業者承諾在4個月內清除堆肥並遷離現址。雲林縣環保局即日起設置空氣採樣器為空氣品質把關，確實監督業者做好相關維護，如有違法將即開單告發

根據雲林縣環保局統計，該堆肥場在109年因空氣異味被稽查逾42次，其中有40次超標，環保局曾依法開罰要求改善。