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67年前大旱祈雨成功 台南虎頭埤年年舉辦「圳頭祭」
國內爆發嚴重缺水危機，農田水利署明天將攜手大甲鎮瀾宮辦祈雨法會，在台南新化虎頭埤有「台灣第一水庫」之稱，嘉南管理處（前嘉南農田水利會）也年年舉辦「圳頭祭」，朝天宮主委許滄淵說，緣起是民國43年大旱，農民叫苦連天，地方仕紳在朝天宮埕架壇請神農大帝晒日祈雨，3天後果然就下雨，圳頭祭是感謝水神王爺的庇佑，灌溉順利，五穀豐收，有飲水思源的重要意義，在每年一期稻作收穫後約6月份舉辦，正爭取列入台南市定民俗重要無形文化資產。
虎頭埤圳頭祭都在第1碼頭旁舉辦，準備豐盛供品，由嘉南農田水利會（農田水利署嘉南分會前身）會長主祭，在碼頭旁舉行，地方各界熱烈參與，許滄淵代表恭讀祭文，虎頭埤是新化地區5、600公頃農田的共同水源地，透過圳頭祭是要飲水思源，對農民的貢獻很大，感謝神明保佑，讓一切順利、平安。
許滄淵說，圳頭祭是在每年第一期稻作收穫後，配合水利節舉辦，1954年新化地區遭逢大旱，嚴重缺水，農民苦不堪言，地方仕紳商議後，在朝天宮廟埕設壇，請神農大帝曬日祈雨，果然應驗，為飲水思源，隔年開始圳頭祭，以謝神恩，並祈求來年穀物豐收。
虎頭埤建於清朝道光時期，歷史迄今近180年，是台灣第1座水庫，清道光21年新化歐厝望族歐陽安修築蓄水灌溉農作，明治35年台南廳認定為公共埤圳，民國12年變更為新化郡水利組合，37年修改嘉南大圳委員會，45年再改組為嘉南農田水利會，去年再改制為農田水利署嘉南管理處，圳頭祭的意義就是知恩報本，今年因乾旱嚴重，各地無不早降甘霖，許滄淵說，會續辦圳頭祭，並持續推動列入市定民俗。
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