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海口人霸氣婚宴！每人1大條烏魚子 總舖師：這還不是最澎湃
嘉義縣布袋鎮養殖青農蔡長材與妻子張書寧，昨天舉辦文定喜宴，由獲選台灣之光百業達人「行動外燴達人」年輕總舖師「阿翰師」林塏翰料理，其中烏魚子一桌10條，每人1大條（半副），超狂菜色被親友張貼到社群「爆料公社」，稱為「海口人的霸氣」，網友紛紛按讚，但阿翰師說，他料理10年，這還不算是最澎湃的。
30歲布袋人林塏翰，高中餐飲科畢業，22歲創業，從夜市擺攤做起，靠餐飲專業及累積好口碑，成為總舖師；4年前，嘉義縣議員葉孟龍辦婚宴，568桌流水席不收禮金，六組總舖師上演美食秀，其中超大現切鮪魚秀，主桌及其中30桌就是林塏翰掌廚，阿翰師說，菜色客製化，昨天喜宴友情價一桌1萬3千元，不知會被人貼上社群網站。
新娘張書寧與林塏翰是從小認識朋友，夫妻和塏翰討論菜色，有烏魚子、龍蝦、層層堆疊水果塔，抽捧花選用精心設計鳳梨花，摸彩抽15箱鳳梨挺農民，推廣嘉義優質農漁產品，文定喜宴最吸睛菜色，除1桌10條超狂烏魚子，還有層層疊起霸氣水果塔，
阿翰師說，外燴靠勞力賺微薄利潤，不能偷工減料，除用料實在，菜色也要創新，包括碗盤創意要隨潮流，才能每道菜上桌的時候，都能客人驚豔，讓東家有面子物超所值。
蔡長材原在竹科當工程師，10年前返鄉接下家裡養殖業，養虱目魚與白蝦，研究改良傳統養殖，重視食安，獲選2017年農委會產銷履歷達人，產品獲選農委會2020年「海宴水產精品」，蔡長材與張書寧交往5年多，張書寧擅長繪畫與烹飪，在臉書粉絲專頁分享她用畫筆繪出水產畫作。
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