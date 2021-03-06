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水情吃緊！湖山水庫減量出水 雲林尚無急需鑿井
水情吃緊，雲林縣重要民生用水的湖山水庫水量只剩約54%，水情亮起黃燈，經濟部抗旱計畫同意各地鑿井，雲林屬地層下陷管制區，未來是否也跟著鑿井抗旱，雲林縣水利處表示，雲林整體工業用水只要實施節水，尚還夠用，目前也沒有工業區提出鑿井申請。六輕也暫無鑿井計畫，只積極趕工建造海水淡化廠。
雲林縣工業用水以雲林科技工業區和六輕的用水量較大，科技工業區服務中心表示，目前每天用水量約6千公噸，廠商配合實施節水，目前用水轉黃燈已有趨緩，該工業區目前並無鑿井計畫，但若水情持續吃緊將實施限水。
台塑六輕每日用水量約34萬公噸，比雲林的民生用水日需求量27萬公噸還多。六輕主要水源來自集集攔河堰，為避免工業和民生發生搶水的情形，六輕已於去年動工建造台灣最大的海水淡化廠。
上月間，經濟部長王美花曾赴六輕實勘海淡廠工程進度，目前整體進度已達48.2%，預計2022年8月可完工，預計每天可產10萬公噸的海淡水源，大幅減輕對地面水的依賴，所以六輕目前只積極趕工興建海淡廠，尚無開鑿水井的計畫。
面對旱情，雲林縣府水利處長許宏博說，目前雲林水源供應尚且無虞，許多供水亮橙色的縣市，工業用水減少供水兩成以上，雲林目前只減量五%，民生用水也只實施夜間減壓，所以只要樽節用水，應可撐過旱季。
許宏博表示，雲林屬地層下陷管制區，高鐵沿線已封井達1115口，工業用水則以六輕和雲林科技工業區需水量較大，斗六工業區已在水井管制區之外，鑿井不受限，即便是水井管制區內，若民生用水緊急也可鑿井，以雲林整個供水情形來看，尚無鑿井的急迫性，所以目前為止也都沒有人提出鑿井申請。不過旱情當下，還是希望各方都樽節用水，共度難關。
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