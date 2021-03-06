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影／夜上海輪椅國標舞演出驚豔 嘉縣輪椅舞蹈班首開課

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧，帶來2名輪椅國際舞高手，與2名女舞伴，表演上海灘夜上海舞，精彩演出。記者魯永明／攝影
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧，帶來2名輪椅國際舞高手，與2名女舞伴，表演上海灘夜上海舞，精彩演出。記者魯永明／攝影

「運動愛台灣！ 輪椅舞蹈活力養成班開課了」嘉義縣第一個輪椅舞蹈班，上午在朴子市德家里社區活動中心成立，由中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧老師一手策畫，蔡秀慧帶來2名輪椅國際舞高手，與2名女舞伴，表演上海灘夜上海舞，精彩演出，讓來賓及阿公阿阿媽驚呼讚嘆，歡迎身障朋友報名，免費參加。

輪椅舞蹈班，由體育署、嘉縣府，全國輪椅體育運動舞蹈協會主辦，朴子市德家社區發展協會及嘉縣殘障自強協會共同協辦，社會局代理局長張翠瑤、朴子市長吳品叡、議員李國勝及黃嫈珺等來賓參加，許多阿公阿嬤頭一次看輪椅國際舞表演，大呼過癮。

蔡秀慧是國標舞老師，與輪椅國標舞結緣，來自與身障朋友奇妙緣份，17年前嚴重憂鬱症，因著身障朋友陪伴，讓蔡秀慧重生，蔡為回報恩情，認真努力學習坐輪椅上，怎麼跳舞，傳授輪椅舞蹈，過程辛苦卻非常開心。

蔡秀慧說，「與其說我來教身障朋友，倒不如說我從他們身上學習到不放棄態度」，蔡秀慧2017年起連續在雲林縣北港鎮，舉辦三屆國際輪椅舞蹈大賽，有18個國家參賽，還比世界盃參賽國家多，2019年總統蔡英文親臨觀賽。

蔡秀慧讓我國輪椅選手大跳級，拿下世界第一比榮耀，將輪椅舞深入校園及老人長照，不到3年完成68場全國公益巡演，嘉縣輪椅體育運動舞蹈活力養成班成立，讓蔡秀慧很開 心，她說，要讓嘉義身障朋友可以體驗輪椅舞蹈之美，輪椅舞蹈在國際殘障總會列入正式賽事，體育署要將輪椅舞蹈納入下一屆全國殘障運動會示範賽項目，世界總會也爭取輪椅舞蹈進入2024年殘障奧運。

「運動愛台灣！ 輪椅舞蹈活力養成班開課了」嘉義縣第一個輪椅舞蹈班，上午在朴子市德家里社區活動中心成立。記者魯永明／攝影
「運動愛台灣！ 輪椅舞蹈活力養成班開課了」嘉義縣第一個輪椅舞蹈班，上午在朴子市德家里社區活動中心成立。記者魯永明／攝影
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧，帶來2名輪椅國際舞高手，與2名女舞伴，表演上海灘夜上海舞，精彩演出。記者魯永明／攝影
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧，帶來2名輪椅國際舞高手，與2名女舞伴，表演上海灘夜上海舞，精彩演出。記者魯永明／攝影
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧，帶來2名輪椅國際舞高手，與2名女舞伴，表演上海灘夜上海舞，精彩演出。記者魯永明／攝影
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧，帶來2名輪椅國際舞高手，與2名女舞伴，表演上海灘夜上海舞，精彩演出。記者魯永明／攝影

體育 身障 朴子

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