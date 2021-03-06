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捐血、捐發票送樹苗！嘉義林管處將送出3500株苗木

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
林務局嘉義林區管理處每年贈送樹苗活動，都受到民眾熱烈歡迎。記者卜敏正／翻攝
林務局嘉義林區管理處每年贈送樹苗活動，都受到民眾熱烈歡迎。記者卜敏正／翻攝

林務局嘉義林區管理處響應今年植樹月「森存之道」主題，3月舉辦5場贈苗活動，預計送出約3500株苗木。首場訂於3月9日（周二）上午9時起在嘉義市博愛捐血站，贈送蘭嶼羅漢松及月橘等200株苗木，活動當日每人捐血250cc可兌換2株苗木，捐血500cc可兌換4株苗木，送完為止。

嘉義林管處處長張岱表示，相較於外來種，原生植物更能適應本地氣候及環境，因此病蟲害發生率較低，也較容易維護管理。本次贈苗活動為響應減塑政策，贈送苗木不再使用塑膠容器，而改以竹粉及植物纖維製成之環保可分解容器，讓植樹綠美化落實環保永續。

嘉義林區管理處表示，本次贈苗活動，3月9日、24日配合捐血贈苗做公益，3月21日、27日則是3張發票換1株樹苗，每人限2株，並請民眾自備提袋領苗，鼓勵民眾共同植樹、減塑護地球，進而營造野生動、植物得以生存之生態廊道。另台南場次採事前報名制，詳細報名方式由臺南市政府公告。

嘉義林管處植樹月贈苗活動、地點如下，3月9日（周二）上午9時起在嘉義市博愛捐血站，3月20日（周六）於台南市東山區台糖鐵道；3月21日（周日）嘉義市政府前廣場；3月24日（周三）嘉義博愛捐血站（捐血換樹苗）；3月27日（周六）觸口自然教育中心，各場次活動細節及贈苗樹種可洽嘉義林管處詢問。

林務局嘉義林區管理處響應今年植樹月「森存之道」主題，3月舉辦5場贈苗活動，預計送出約3500株苗木。記者卜敏正／翻攝
林務局嘉義林區管理處響應今年植樹月「森存之道」主題，3月舉辦5場贈苗活動，預計送出約3500株苗木。記者卜敏正／翻攝

嘉義 捐血 蘭嶼

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