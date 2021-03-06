捐血、捐發票送樹苗！嘉義林管處將送出3500株苗木

林務局嘉義林區管理處響應今年植樹月「森存之道」主題，3月舉辦5場贈苗活動，預計送出約3500株苗木。首場訂於3月9日（周二）上午9時起在嘉義市博愛捐血站，贈送蘭嶼羅漢松及月橘等200株苗木，活動當日每人捐血250cc可兌換2株苗木，捐血500cc可兌換4株苗木，送完為止。

嘉義林管處處長張岱表示，相較於外來種，原生植物更能適應本地氣候及環境，因此病蟲害發生率較低，也較容易維護管理。本次贈苗活動為響應減塑政策，贈送苗木不再使用塑膠容器，而改以竹粉及植物纖維製成之環保可分解容器，讓植樹綠美化落實環保永續。

嘉義林區管理處表示，本次贈苗活動，3月9日、24日配合捐血贈苗做公益，3月21日、27日則是3張發票換1株樹苗，每人限2株，並請民眾自備提袋領苗，鼓勵民眾共同植樹、減塑護地球，進而營造野生動、植物得以生存之生態廊道。另台南場次採事前報名制，詳細報名方式由臺南市政府公告。