台南將軍漁港驚見大批海漂垃圾 清出1公噸都是這種垃圾

台南市將軍漁港南泊區出現大量海漂垃圾，台南市漁港及近海管理所接獲通報，立即請清潔廠商派人打撈，清理出多達1公噸的垃圾。由於漁港易受潮夕及風向影響，常有少量海漂垃圾隨海流漂進港內，並漂向漁港碼頭角落。昨天突然出現如此大量垃圾，也感到意外。

昨天打撈的海漂垃圾主要為廢棄繩索、寶特瓶及玻璃罐等，台南市農業局長謝耀清說，為什麼會出現這些大量垃圾還要再調查，但也呼籲漁民朋友們，請務必將船上生活垃圾、從事漁業所產生的廢棄物攜回陸上，勿將垃圾留在海上或漁港區域，共同落實維護海洋資源。

目前也建立的清除機制，漁港所除了請廠商加強港區清潔及巡視外，一旦發現有海漂垃圾也即時打撈，以維護港區環境，也請民眾發現就通報。

謝耀清指出，漁港環境清潔工作每年皆有委託廠商負責，廠商也會定期打撈清除港內海面垃圾。另將軍漁港已設置「海洋廢棄物暫置區」，漁民可將船舶出海作業時所產出之廢棄物帶回岸上，守護海洋，仍需大家共同攜手合作。