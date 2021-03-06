紀念馬雅各 賴清德：盼台英經貿合作加入CPTPP

副總統賴清德、台南市長黃偉哲今天受邀參加「開台西醫，世紀傳愛—馬雅各醫師別世百周年紀念活動」，賴清德表示，馬雅各帶來3個啟發，台灣防疫成功，要追溯到馬雅各在台建立首座醫院的基礎，台灣一定要加強與英國的合作關係，包括疫苗與防疫的合作，並期許台灣、英國經貿合作，一起加入CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定。

由台灣基督長老教會台南中會等單位主辦的馬雅各醫師別世百周年紀念系列活動從昨天開跑，今天在東區青年路公園旁舉辦園遊會。賴清德說，今年是馬雅各來台宣教156周年及別世100周年，馬雅各具備現代醫學技術，要在英國發展非常容易，但他選擇到台灣宣教，精神令人感佩，他引進當時最現代化的醫療技術，帶動醫療發展，同時看到教育落後，從英國引進全台首部印刷機，將聖經翻譯成白話文，成立報社、蓋學校普及教育，對台灣進步影響深遠。

賴清德指出，馬雅各來台灣56年間，不僅宣教，對醫療、教育有極大貢獻，長老教會也得到民眾支持，讓台灣邁向民主自由、重視人權的國家方向。

賴清德表示，紀念馬雅各有3大啟發，新冠肺炎當前，台灣防疫順利成功，專業的醫護可追溯到馬雅各在台建立首座醫院「新樓醫院」的基礎，台灣應與英國加強合作，包括防疫和疫苗，雙方也能合作幫助其他國家。另外，雙語國家是台灣的國家重大政策，也需要英國的協助。