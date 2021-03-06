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影／神秘傳奇富豪蕭火綿辭世31日家祭 生前影片曝光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
蕭火綿友人2017年與蕭火綿（左二 ）聚會，觀賞拍攝蕭用中文、日文勤練書法，分享人生觀。圖／蕭火綿友人提供
蕭火綿友人2017年與蕭火綿（左二 ）聚會，觀賞拍攝蕭用中文、日文勤練書法，分享人生觀。圖／蕭火綿友人提供

神秘傳奇富豪、嘉義縣三福集團總裁蕭火綿，4日辭世，享耆壽91歲，因受新冠肺炎疫情影響，家人協商後決定採追思會方式，26至30日連續5天，每天上午9點至下午4點開放親朋好友悼念，地點在三福產業公司，3月31日（周三）上午9點舉行家祭儀式，隨即晉塔安奉。

蕭火綿兒子蕭俊傑表示，會這樣安排，主要受到疫情影響，必須降低群聚風險，父親生前交代「我要舒舒服服地離開！」，觀察父親最近幾天開始不太進食，食量變少，似乎已有準備要離開。

蕭俊傑說，以往只要發現父親有點身體不適症狀，就立即送醫，但父親不喜歡去醫院，那一天正要送醫之際，父親選擇家安祥辭世，後來仍送到嘉義長庚，依照父親生前交代不插管、不急救。三福產業公司地址在嘉義縣太保市太保里太保11號。

蕭火綿友人說，2017年與蕭火綿聚會，拍攝他用中文、日文勤練書法分享人生觀，蕭火綿生前樂善好施，回饋地方，常提攜後進，他認為人生最重要的糧食就是信用、信仰，才能獲得安靜的力量，一個人若沒有智慧就不明是非，無法發光發亮。

若一個人思維、行事很正派，就不用害怕，一個人若沒有害人之心，人生就不會陰暗，每個人不管您在哪一個領域工作，例如有人到某種程度成功，但不自量力一直衝就失敗了，此時慾望控制就很重要，勸人不要慾望太多；財富多不一定是福。

嘉義 疫情 新冠肺炎

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