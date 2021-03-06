想看普通色鉛筆精彩畫作嗎？南科新港社地方文化館開展

工筆畫家王姿尹與林保琴、黃亞男、徐麗珠，今天在台南科學園區新港社地方文化館舉辦「彩漾色鉛」色鉛筆畫聯展，展出65件不同特色主題作品 ，吸引大批民眾參觀，許多人對色鉛筆能夠畫出這麼精緻的作品，都非常驚訝嘖嘖稱奇；這次聯展將持續到4月17日。

王姿尹除開設畫室，還在佛光山、慈濟、新市等處教工筆、書法、色鉛筆10多年；這次與愛徒應台南市新市區公所邀請開展。她說，自己非美術科班出身、完全是素人。她說，45歲那一年有一天，在睡夢中「見到菩薩」告訴她要去學習繪畫，學習一小段時間後就完全自己靠臨摹，最初以彩繪佛像為主，後來鑽研色鉛筆至今12年。

林保琴原本是朝九晚五的上班族，他說，繪畫從不在人生規畫中，一次因緣際會看到朋友的色鉛筆畫，突然心動想學，開啟繪畫之路。

黃亞男從小喜歡塗鴉，46歲才正式拜師向王姿尹學藝；她說，因為王老師非常用心教學，讓她學到繪畫技巧、領略繪畫的快樂，體驗到作品完成的成就感與自信，學畫6年生活變得更充實有意義。