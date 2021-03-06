天主教徒步苦行沿途撿垃圾淨街 為疫情平息為國祈福

全球新冠肺炎疫情持續，天主教嘉義教區上午在145年前，教區開教的首座聖堂大林鎮沙崙教堂地點，現改建為加爾默羅聖衣會隱修院，舉行徒步苦行祈福禮，為疫情平息為國祈福，雲嘉嘉三縣市逾百名神父修女及教友，步行到終點站梅山鄉中華聖母朝聖地，沿途靜默祈禱，撿垃圾淨街，追憶耶穌苦難，迎接復活節，場面莊嚴神聖。

教區署理（代理主教）吳終源、秘書長趙永吉神父出發前，帶領神父修女教友祈禱，為眾人降福，說明徒步目的，人生是朝聖旅程，求天主降福，讓疫情早日平息，為國家社會安定繁榮祈禱，在下個月耶穌復活節前的四旬期，效法耶穌刻苦祈禱，

大家戴口罩，沿途修女教友們撿拾垃圾，進行「淨街活動」，希望藉此活動，表達對土地疼惜與關懷，回應教宗呼籲：「要用心去想，我們希望留給我們之後的人，一個怎麼樣的世界，每個人都應承擔起責任，照料人類共同家園。」

徒步隊伍中，有人拉布條，有人背十字架，頭戴斗笠來台多年印度神父狄鐸吸睛，還有小朋友腳受傷坐輪椅，由大人推著上路，神職人員及教友沿途步行，秩序井然，大家靜默祈禱、撿垃圾愛家園行動，全程9公里，讓路過駕駛人、民眾稱讚，