注意！台南佳里警公布10大肇事路段、5固定測速照相桿
台南佳里警分局分析今年1、2月份傷亡交通事故件數335件、受傷459人，較近3年同期平均290件、受傷394人，增加45件、受傷增加65人，且最近1周於轄區台17線、市176線路段，發生2起重大交通嚴重事故，
佳里分局分析出十大易肇事路段分別如下，佳里區延平路、新生路、中山路、佳東路、光復路、文化路；西港區中山路、新興街、台19線西港路段；七股區台17線七股路段，將依照分析重點時段投入警力在上述事故熱點路口與路段，加強違規執法取締。
分局也透過每3個月滾動式檢討分析交通事故增減情形，以作為調整執法路段（口）依據，並對於上述以外路段除民眾報案違規開單或發生事故外，其餘路段若員警執法將不列入工作考核項目，以提高精準執法之方向，全力保障民眾交通安全。
警方呼籲「十次車禍九次快」，為強化速度管理成效，將持續運用測速照相設備，在轄區易發生超速違規路段，加強執法預防發生事故，特別公告固定照相處所5處所，如台17線152.6公里、台17線153.95公里、台17線155.6公里、台17線162.05公里及台19線125.8公里，提醒用路人要提高警覺。
另搭配易肇事、超速路段將規畫移動式測速照相勤務，如佳里區台19線120.37公里、市176線(13.35~14.25公里)、南37線1.2公里；西港區台19線(126.8~129.2公里)、南40線(2.5~6.3公里)、市173線8.5公里；七股區台17線(152~161.4公里)、市176線(1.4~5.1公里)、市173線(13.75~20.75公里)等路段，採不定時、不定點方式持續加強速度管理，測速照相執法，以防止事故發生，確保民眾用路安全。
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