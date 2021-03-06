影／40名嘉義寶寶的第1次公益 古禮抓周做公益走聰明門

嘉義市第三屆「城隍佑民．文昌護子古禮抓周」公益活動，今天在兒童館舉辦，40組滿周歲寶寶們穿戴虎帽、虎鞋，走過聰明門、敲響智慧鑼，隨機抓取象徵各行各業的可愛小物，活動熱鬧有趣，報名費都將以參加寶寶之名捐作公益。

嘉義市長黃敏惠、嘉邑城隍廟董事長賴永川、市議員蔡文旭、黃露慧、陳家平，今天都參加遊Love園親子館主辦的公這抓周活動，今年主辦單位更特製一組城隍爺文昌君「旺來聰明門」，家長們帶小孩穿越聰明門時還贈送1顆旺來鳳梨。

黃敏惠表示，親子參加抓周古禮，請到城隍爺與文昌帝君，保佑大家平安健康，讓寶寶開智慧同時做公益，這是替孩子做好事的善舉，也是家長對孩子愛的祝福，期盼每個孩子都在幸福城市，在善良充滿愛的環境中長大。

賴永川表示，聰明門旁放滿鳳梨，就是讓通過聰明門寶貝能開智慧，更能健康旺旺來，贈送鳳梨也是支持台灣鳳梨農業。

遊Love園親子館長翁紫銘表示，古禮抓周是寶寶的第一個成年禮，所選用道具，筆、算盤、錢幣及書籍等物品，都有吉祥「六六大順」意涵，祈求寶寶行行出狀元，並在人生的道路上順順利利。