快訊

再有創舉！毅力號首次在火星上行駛 33分鐘走6.5公尺

思念莊凌芸親姊曬對視照悲喚「想妳了」：有空到我夢裡走走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽視障生挑戰自我 加入童軍「圓夢」日行一善幫助他人

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
黃敏惠陪伴學生通過融合活動榮譽團考驗。記者卜敏正／攝影
黃敏惠陪伴學生通過融合活動榮譽團考驗。記者卜敏正／攝影

昨天是三五童軍節，嘉義市民生國中童軍團3名特教學生，由市長黃敏惠等人共同陪伴，通過融合活動榮譽團考驗，宣誓完成入團儀式，其中還有1名視障學生，從小喜歡童軍課程，直言能加入童軍團不僅是「圓夢」，也是挑戰自我，非常開心。

民生國中全團共計82名團員，由績優童軍團團長許碧珠帶領，109學年度獲得教育部全國績優童軍團，日前透過嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津指導，將融合教育導入童軍團，達到團內「人人能服務」目標，也鼓勵特教生加入童軍服務。

視、聽力多重障礙的蔣姓學生表示，入學前，就很嚮往參加民生國中童軍團，平時最喜歡的課程就是童軍課，活動就是自我挑戰，能參與童軍、許下服務諾言「正式宣誓入團」成為童軍團一員，真的是圓夢。

黃敏惠表示，童軍教育是素養教育，是培養帶著走的基本能力。融合教育是未來的主流教育，人與人之間包容、融合，就是「生命影響生命」的過程，特教與普教學生共融學習，經過學習、檢驗及互助，一加一絕對是大於二，而「日行一善，手心向下」也是每個童軍重要使命與責任。

李錫津說，透過特教學生入團，讓孩子們彼此互助學習，並改變大家對特教學生不同的思考，更帶給一般生更多的覺醒與啟發。

民生國中校長陳明君說，校方也準備手電筒、指南針、襪子贈送入團學生，代表三個祝福，期許團員在未來團內活動，「手電筒」能照亮自己、照亮他人，「指南針」可指引努力方向，並穿上「襪子」勇敢實踐，珍惜當下每一刻。

嘉義市長黃敏惠、嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津、市議員傅大偉、陳家平，昨天共同參加民生國中童軍融合活動榮譽團考驗。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津、市議員傅大偉、陳家平，昨天共同參加民生國中童軍融合活動榮譽團考驗。記者卜敏正／攝影
市議員傅大偉（右二）、陳家平（左），昨天參加民生國中童軍融合活動榮譽團考驗。記者卜敏正／攝影
市議員傅大偉（右二）、陳家平（左），昨天參加民生國中童軍融合活動榮譽團考驗。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

彰化童軍今遊溪湖糖廠 歡度三五童軍節

專訪／郭雪芙不「婚」頭想生小孩 謝沛恩自嘲扮生理男

取經陸劇《我的小確幸》邢菲職場穿搭！初入職場怎麼穿出穩重感，讓你揮別菜鳥的稱號

汪小菲曝光小S熱舞影片　網驚「半夜和小姨子玩這個」

相關新聞

台南農會理監事改選落幕 大勢底定

台南市32個基層農會理監事改選昨天落幕，全市6個派系競爭激烈的農會，僅學甲農會現任總幹事可望順利連任，將軍等5區總幹事翻...

聽視障生挑戰自我 加入童軍「圓夢」日行一善幫助他人

昨天是三五童軍節，嘉義市民生國中童軍團3名特教學生，由市長黃敏惠等人共同陪伴，通過融合活動榮譽團考驗，宣誓完成入團儀式，...

新住民用黑水虻養雞生蛋回饋社區 獲政府築夢計畫補助

移民署公布第7屆新住民及其子女築夢計畫獲獎名單，嫁到嘉義縣中埔鄉的大陸河南新住民田欣卉，與讀國中女兒，共同撰寫「黑水虻酵...

上萬顆牛番茄免費採半小時採光 菜農明再免費開放採果

天氣暖和，冬季大宗蔬菜高麗菜產地價每斤跌破10元，牛番茄價格也跌，擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年幫...

最美木棉花道盛開遇崁頂福安宮進香潮 交通看這裡

臺南市白河區「崁頂福安宮福德正神聖誕千秋」進香活動今天展開，加上林初埤木棉花主花道花況開放約將達五成，白河警方因應勢必眾...

疫情改變訂房方式…花季來臨 嘉義飯店拚住房率

下周進入阿里山花季，近期櫻花爆開、賞花人潮絡繹不絕，但是嘉義市飯店業者直言，3月平日的訂房率僅剩2成多，假日大約7成，研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。