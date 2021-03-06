聽視障生挑戰自我 加入童軍「圓夢」日行一善幫助他人

昨天是三五童軍節，嘉義市民生國中童軍團3名特教學生，由市長黃敏惠等人共同陪伴，通過融合活動榮譽團考驗，宣誓完成入團儀式，其中還有1名視障學生，從小喜歡童軍課程，直言能加入童軍團不僅是「圓夢」，也是挑戰自我，非常開心。

民生國中全團共計82名團員，由績優童軍團團長許碧珠帶領，109學年度獲得教育部全國績優童軍團，日前透過嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津指導，將融合教育導入童軍團，達到團內「人人能服務」目標，也鼓勵特教生加入童軍服務。

視、聽力多重障礙的蔣姓學生表示，入學前，就很嚮往參加民生國中童軍團，平時最喜歡的課程就是童軍課，活動就是自我挑戰，能參與童軍、許下服務諾言「正式宣誓入團」成為童軍團一員，真的是圓夢。

黃敏惠表示，童軍教育是素養教育，是培養帶著走的基本能力。融合教育是未來的主流教育，人與人之間包容、融合，就是「生命影響生命」的過程，特教與普教學生共融學習，經過學習、檢驗及互助，一加一絕對是大於二，而「日行一善，手心向下」也是每個童軍重要使命與責任。

李錫津說，透過特教學生入團，讓孩子們彼此互助學習，並改變大家對特教學生不同的思考，更帶給一般生更多的覺醒與啟發。