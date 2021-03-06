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新住民用黑水虻養雞生蛋回饋社區 獲政府築夢計畫補助

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嫁到嘉義縣中埔鄉的大陸河南新住民田欣卉與讀國中女兒，共同撰寫「黑水虻酵素雞與蛋」計畫，首次參選獲得「環境保護與永續發展組」補助。圖／移民署嘉縣服務站提供
嫁到嘉義縣中埔鄉的大陸河南新住民田欣卉與讀國中女兒，共同撰寫「黑水虻酵素雞與蛋」計畫，首次參選獲得「環境保護與永續發展組」補助。圖／移民署嘉縣服務站提供

移民署公布第7屆新住民及其子女築夢計畫獲獎名單，嫁到嘉義縣中埔鄉的大陸河南新住民田欣卉，與讀國中女兒，共同撰寫「黑水虻酵素雞與蛋」計畫，首次參選獲得「環境保護與永續發展組」補助，母女將用補助費改善黑水虻養殖與雞舍環境，實現推廣健康有機食材夢想。

田欣卉丈夫出外工作，她與女兒在鄉下飼養300隻肉雞及蛋雞，她說，與丈夫發現嘉市社區大學推廣黑水虻養殖，成本低又環保，黑水虻是聯合國指定推廣家畜飼料，透過循環經濟，讓飼養雞健康。

他們向親戚租借一塊雜草叢生畸零地，清理重整後，搭圍籬與生產雞蛋雞舍，利用廚餘養殖黑水虻，再將幼蟲拿來養雞，養出來的雞隻頭好壯壯，不怕生病，女兒課餘時間幫忙餵雞、撿雞蛋，全家人感情因此加溫。

嘉市社區大學老師胡安慶得知她們的理想，主動指導，協助母女共同完成計畫提報，胡安慶說，田欣卉夫婦除用黑水虻幼蟲養雞，還添加環保酵素，讓母雞吃了，產下雞蛋少了腥味，營養價值更高，是推廣社區廚餘零廢棄典範。

田欣卉高興榮獲築夢計畫補助，將養雞經營理念回饋社區，感謝嘉縣西羅亞關懷之家理事長馬敏理事長與嘉市社大協助，飼養雞與雞蛋獲消費者好評。移民署嘉縣服務站主任林炳煌說，新住民及其子女築夢計畫辦第7屆，高興看到新住民田欣卉嫁來台，將環保及有機食材理想付諸行動，移民署會持續協助新住民及其子女勇敢逐夢。

嫁到嘉義縣中埔鄉的大陸河南新住民田欣卉（右）與讀國中女兒（左），共同撰寫「黑水虻酵素雞與蛋」計畫，首次參選獲得「環境保護與永續發展組」補助。圖／移民署嘉縣服務站提供
嫁到嘉義縣中埔鄉的大陸河南新住民田欣卉（右）與讀國中女兒（左），共同撰寫「黑水虻酵素雞與蛋」計畫，首次參選獲得「環境保護與永續發展組」補助。圖／移民署嘉縣服務站提供
嫁到嘉義縣中埔鄉的大陸河南新住民田欣卉（右）與讀國中女兒（左），共同撰寫「黑水虻酵素雞與蛋」計畫，首次參選獲得「環境保護與永續發展組」補助。圖／移民署嘉縣服務站提供
嫁到嘉義縣中埔鄉的大陸河南新住民田欣卉（右）與讀國中女兒（左），共同撰寫「黑水虻酵素雞與蛋」計畫，首次參選獲得「環境保護與永續發展組」補助。圖／移民署嘉縣服務站提供

移民署 新住民 雞蛋

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