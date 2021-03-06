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上萬顆牛番茄免費採半小時採光 菜農明再免費開放採果

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
種牛番茄的菜農林金地夫妻，上月底開放民眾免費自採，吸引逾百人，上萬顆半小時採光，在朴子市文化里長楊石旭安排下，明天周日下午再辦一場採果樂。圖／楊石旭提供
種牛番茄的菜農林金地夫妻，上月底開放民眾免費自採，吸引逾百人，上萬顆半小時採光，在朴子市文化里長楊石旭安排下，明天周日下午再辦一場採果樂。圖／楊石旭提供

天氣暖和，冬季大宗蔬菜高麗菜產地價每斤跌破10元，牛番茄價格也跌，擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年幫菜農賣菜，臉友捧場，讓菜農好過年，種牛番茄的菜農林金地夫妻，上月底開放民眾免費自採，吸引逾百人，上萬顆半小時採光，在楊石旭安排下，明天周日下午再辦一場採果樂。

林金地種近3分地、5千株牛番茄，打算雇工採收，裝箱送到楊石旭服務處，送想吃的民眾，楊石旭說，林金地為牛番茄賠不少錢，不捨他再花錢雇工人，決定舉辦採果體驗，邀請有興趣民眾自己帶袋子採收帶回家。

林金地說，牛番茄因生產過剩，運到果菜市場賠錢，原想耕鋤，避免浪費，索性大放送，感謝幫他助行銷蔬果的里長及臉友，氣候回暖穩定，少病蟲害，每顆牛番茄鮮甜多汁。

為回饋幫他賣菜的楊石旭及臉友相挺，上月底開放民眾免費自採，吸引逾百人到場，逾萬顆又紅又大牛番茄，半小時被採光光，第二批未成熟牛番茄，隨天氣變熱，逐漸熟透，決定再免費辦第2場。

楊石旭說，上月底原計畫2小時結束，結果來了逾百人，不到半小時就採收一空，每人至少提2大袋回家，還有人從高雄開小貨車來載，近來牛番茄價格回升，林金地還是決定將未採收的牛番茄，提供民眾免費採收。

楊石旭說，明天周日下午2點半至3點，舉辦第2場採果樂，民眾需自行準備袋子或塑膠桶，菜園地點在朴子市新庄里、馬稠後產業園區二期預定地，台糖加油站前產業道路旁農地，

種牛番茄的菜農林金地夫妻，上月底開放民眾免費自採，吸引逾百人，上萬顆半小時採光，在朴子市文化里長楊石旭安排下，明天周日下午再辦一場採果樂。圖／楊石旭提供
種牛番茄的菜農林金地夫妻，上月底開放民眾免費自採，吸引逾百人，上萬顆半小時採光，在朴子市文化里長楊石旭安排下，明天周日下午再辦一場採果樂。圖／楊石旭提供
種牛番茄的菜農林金地夫妻，上月底開放民眾免費自採，吸引逾百人，上萬顆半小時採光，在朴子市文化里長楊石旭安排下，明天周日下午再辦一場採果樂。圖／楊石旭提供
種牛番茄的菜農林金地夫妻，上月底開放民眾免費自採，吸引逾百人，上萬顆半小時採光，在朴子市文化里長楊石旭安排下，明天周日下午再辦一場採果樂。圖／楊石旭提供

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