最美木棉花道盛開遇上崁頂福安宮進香潮 交通看這裡
臺南市白河區「崁頂福安宮福德正神聖誕千秋」進香活動今天展開，加上林初埤木棉花主花道花況開放約將達五成，白河警方因應勢必眾多信眾回宮進香、參拜，及旅客慕名賞花的人潮及車潮湧入，加強交通管制和疏導。
警方表示，往年前往白河區關子嶺崁頂福安宮的信眾或進香團，均由175線進入崁頂福安宮牌樓，再進入福安宮停車場，在車輛排等停放時均會影響會場交通，白河警分局依照本次聖誕祭典活動需要，3月6、7、12、13及14日共5日，在崁頂福安宮附近設置機動派出所，統合編排警力並邀集民力，進行活動路段交通管制及安全維護工作。
今年福德正神聖誕適逢白河林初埤木棉花逐漸盛開，白河山區及平地預計將湧入眾多人潮，評估民眾於白天至福安宮進香、中午至仙草埔餐廳用餐，用餐過後至日落期間會至林初埤欣賞木棉花花況。
白河警分局分局長陳明宏表示，活動期間將針對白河區崁頂福安宮周邊175線、林初埤周邊南88、89、90線等路段，機動進行交通疏導，請民眾於行經上述路段時，留意指示牌指引，遵照警方指揮，讓交通順暢平安行。
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