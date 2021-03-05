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黃敏惠與時尚雜誌合作 市美館前華麗穿搭行銷嘉義市
嘉義市長黃敏惠首度與時尚雜誌社合作，搭配嘉義在地獨立樂團「美秀集團」到市立美術館拍攝時尚照片，行銷嘉義市觀光，黃敏惠一改穩重白襯衫、黑西裝褲與黑皮鞋，勇敢挑戰設計師挑選的New Fashion穿搭，激發出時尚靈魂，盛情歡迎大家到嘉義市享受一趟時尚華麗酷旅行！
「時尚是件好玩的事！」黃敏惠市長表示，感謝雜誌社安排這次企劃與服裝設計，跳色翻領大衣、粉色襯衫、黑色喇叭褲、黑色高跟靴，全新穿搭體驗，讓整個人變輕鬆。
黃敏惠直言，新造型寬褲也挺不錯，讓她想起1960、1970年代流行的阿哥哥風潮，復古中帶有點叛逆和奔放，就像嘉義市的城市性格，是一種平易近人、熱情、自由的流行味。
她說，美秀集團三名團員狗柏、修齊、冠佑，都是嘉義長大的年輕人，曾入圍「第30屆金曲獎」，去年也參加市府舉辦的「有事青年節」帶來精彩音樂表演，是嘉義市的驕傲，也代表嘉義市青年有想法、大膽創新的態度。
嘉義市立美術館開館以來，已成為網路社群熱門打卡景點，黃敏惠這次與「GQ雜誌」、美秀集團「玩美」合作，特別選在市立美術館拍攝，更彰顯這是一個既理性又感性、既人文又科技的城市，黃敏惠也透過時尚穿搭告訴市民，整個城市就像一個舞台，歡迎年輕人提供創意、盡情發揮，讓城市更美。
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