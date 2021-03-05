快訊

獨／勞金局新局長爆黑馬 金管會前主祕掌五兆基金

陳昇證實罹口腔癌 不捨35年髮妻「和夫人還有約定」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃敏惠與時尚雜誌合作 市美館前華麗穿搭行銷嘉義市

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義在地獨立樂團「美秀集團」，也到市場小吃景點拍照，行銷嘉義市觀光。記者卜敏正／翻攝
嘉義在地獨立樂團「美秀集團」，也到市場小吃景點拍照，行銷嘉義市觀光。記者卜敏正／翻攝

嘉義市長黃敏惠首度與時尚雜誌社合作，搭配嘉義在地獨立樂團「美秀集團」到市立美術館拍攝時尚照片，行銷嘉義市觀光，黃敏惠一改穩重白襯衫、黑西裝褲與黑皮鞋，勇敢挑戰設計師挑選的New Fashion穿搭，激發出時尚靈魂，盛情歡迎大家到嘉義市享受一趟時尚華麗酷旅行！

「時尚是件好玩的事！」黃敏惠市長表示，感謝雜誌社安排這次企劃與服裝設計，跳色翻領大衣、粉色襯衫、黑色喇叭褲、黑色高跟靴，全新穿搭體驗，讓整個人變輕鬆。

黃敏惠直言，新造型寬褲也挺不錯，讓她想起1960、1970年代流行的阿哥哥風潮，復古中帶有點叛逆和奔放，就像嘉義市的城市性格，是一種平易近人、熱情、自由的流行味。

她說，美秀集團三名團員狗柏、修齊、冠佑，都是嘉義長大的年輕人，曾入圍「第30屆金曲獎」，去年也參加市府舉辦的「有事青年節」帶來精彩音樂表演，是嘉義市的驕傲，也代表嘉義市青年有想法、大膽創新的態度。

嘉義市立美術館開館以來，已成為網路社群熱門打卡景點，黃敏惠這次與「GQ雜誌」、美秀集團「玩美」合作，特別選在市立美術館拍攝，更彰顯這是一個既理性又感性、既人文又科技的城市，黃敏惠也透過時尚穿搭告訴市民，整個城市就像一個舞台，歡迎年輕人提供創意、盡情發揮，讓城市更美。

嘉義市長黃敏惠首度與時尚雜誌社合作，搭配嘉義在地獨立樂團「美秀集團」，到市立美術館拍攝時尚照片，行銷嘉義市觀光。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠首度與時尚雜誌社合作，搭配嘉義在地獨立樂團「美秀集團」，到市立美術館拍攝時尚照片，行銷嘉義市觀光。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠首度與時尚雜誌社合作，搭配嘉義在地獨立樂團「美秀集團」，到市立美術館拍攝時尚照片，行銷嘉義市觀光。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠首度與時尚雜誌社合作，搭配嘉義在地獨立樂團「美秀集團」，到市立美術館拍攝時尚照片，行銷嘉義市觀光。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠首度與時尚雜誌社合作，搭配嘉義在地獨立樂團「美秀集團」，到市立美術館拍攝時尚照片，行銷嘉義市觀光。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠首度與時尚雜誌社合作，搭配嘉義在地獨立樂團「美秀集團」，到市立美術館拍攝時尚照片，行銷嘉義市觀光。記者卜敏正／翻攝

嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

嘉義這國小特色「種花」課 將在校門口義賣3天

嘉市228紀念縮小規模 受難家屬代表、牧師2人與會

雲林高麗菜盛產價跌 嘉市府伸援手採購20公噸

影／嘉義蘭潭、仁義潭蓄水量吃緊 黃敏惠籲節水抗旱

相關新聞

久旱不雨文蛤鹽度太高 台南七股漁民：只能等老天下雨

文蛤受到今年育成率高，以及新冠肺炎買氣淡，價格比往年同期低，最近又遇上乾旱不雨，文蛤肉太鹹，風味不好，台南七股文蛤產銷班...

文蛤太鹹不好吃殼又難開 只有控制在這個鹹度才剛好

今年文蛤育成率爆增，從原本不到2、3成，增加到今年的9成，量多價跌，有的地區因缺水所養的文蛤肉太鹹，不好賣，可說雪上加霜...

偽日本賞櫻！阿里山頂石棹「櫻之道」夜櫻雲瀑季節限定

全球新冠肺炎疫情持續，國境未開放，春暖花開，賞櫻季節，國人無法出國到日本賞櫻，國內知名賞櫻地點，嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中...

犬隻哀嚎！嘉縣搜山驚見長鬃山羊遺體、山豬吊夾斷狗腳

嘉義縣家畜疾病防所去年底接獲民眾通報，嘉縣與雲林交界龍眼林山區，常聽見犬隻哀嚎聲，家畜所會同山友搜查，發現該區9成以上犬...

影／大腸麵線闆娘爆紅 擇友條件：有上進心孝順不要宅男

嘉義市文化路某大腸麵線，因為麵線料實在、好吃加上「兼職老闆娘」何佩蓉身材姣好，自開業以來吸引許多人專程來店品嚐美食，她直...

阿里山姑娘鄒族美女湯蘭花息影逾30年 近70歲近照曝光

還記得70年代，紅遍影壇、歌壇，被封為「永遠一代佳人」的嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花嗎？淡出螢光幕逾30年70歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。